Контрастные перемены 

На развитие Риддера в этом году было выделено 2,6 миллиарда тенге. Результат проводимой работы оценили как горожане, так и руководство области.

В рамках рабочей поездки в Риддер аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил несколько городских объектов, в том числе ТОО «Казцинк».

По мнению главы региона, научно-технические проекты и разработки этого предприятия в скором будущем совершат огромный прорыв не только в металлургической, но и перерабатывающей сфере. Руководство компании поддерживает региональную программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и является её активным партнёром.

Следующим пунктом программы посещения стал спортивный модуль.

– Проект удачный. Здесь есть беговые дорожки, тренажёрный зал и зал для занятия единоборствами, – написал Даниал Ахметов на своих страницах в социальных сетях. – Центральное поле позволит играть в футбол, волейбол и баскетбол. Легко можно установить боксёрский ринг. Имеются и тёплые раздевалки. В ближайшее время такие крытые модули появятся во всех районах области.

Важным событием для жителей города станет строительство новой больницы со стационаром на 140 коек и поликлиникой, которое начнётся в ближайшее время. Уже в следующем году большая часть строительных работ по этому проекту будет выполнена.

– К сожалению, нас сильно подвёл подрядчик из Караганды. Строители выиграли тендер, однако не справились с поставленной задачей. Судебный процесс уже завершён, – подчеркнул глава региона. – Здание инфекционной больницы будет достроено в кратчайшие сроки. Строительством займутся компании Восточного Казахстана.

Стоит отметить, медицинские учреждения Риддера готовы к возможной новой волне коронавирусной инфекции. В наличии есть семь аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 23 кислородных концентратора, цифровой рентген-аппарат. В октябре в область будет поставлено 216 машин скорой помощи. Новый транспорт получит и парк БСМП Риддера.

В текущем году начнётся строительство школы на 600 мест. Проектно-сметная документация готова. Новое учебное заведение планируют возвести в 2021 году.

Вместе с тем, для горожан по-прежнему остаются актуальными проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в частности теплоснабжения, а также вопросы, касающиеся поддержки многодетных и малообеспеченных семей. По словам акима области, все это находится на его личном контроле.

Ания Есмухамет

Риддер