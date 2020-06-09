Конструктивный диалог

Жители Бородулихинского района получили ответы на волнующие их вопросы.

Аким Бородулихинского района Ольга Булавкина провела прием граждан по личным вопросам. Встреча с жителями района проходила в общественной приемной районного филиала партии Nur Otan.

Также на ней присутствовали первый заместитель председателя районного филиала партии Nur Otan Сауле Урашева, советник акима района Сергей Лазурин, аким Бородулихинского сельского округа Мурат Аргумбаев и руководители самостоятельных отделов.

В ходе приема жители озвучили свои вопросы об оказании социальной поддержки, предоставлении жилья, в том числе сиротам. Некоторые из них удалось решить на месте, по остальным вопросам даны разъяснения, ответственным лицам поручено принять соответствующие меры.

Баян Аскар

Бородулихинский район