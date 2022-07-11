Конструктивный диалог

В Усть-Каменогорске прошла встреча депутатов Мажилиса Парламента РК с трудовым коллективом ГКП «Өскемен-Водоканал».

В ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область депутаты Мажилиса Парламента РК Зарина Камасова, Ирина Унжакова и Игорь Панченко встретились с трудовым коллективом Государственного коммунального предприятия «Өскемен Водоканал».

Депутаты ознакомили собравшихся с законотворческой работой и обсудили социально значимые проекты. В частности, они рассказали, как меняется модель и структура законодательной деятельности.

– Пандемия коронавирусной инфекции и январские события заставили нас жить совсем в другой реальности и пересмотреть многие ценности, в том числе и наши законы, – отметила Ирина Унжакова. – Сейчас проводится большая работа в этом направлении. К примеру, совместно с Правительством разработан проект Закона «О биологической безопасности Республики Казахстан», который будет определять правовые основы государственного регулирования в области биологической безопасности нашей станы и направлен на предотвращение биологических угроз.

По словам Игоря Панченко, в Казахстане необходимо приводить в соответствие механизмы и нормативы водоснабжения и водоотведения, гидротехнических сооружений, применять современные технологии и материалы.

На данном этапе, по мнению мажилисмена, необходим единый уполномоченный оператор, регулирующий эту деятельность. Сейчас эти обязанности распределены между разными министерствами и ведомствами, что не является эффективным.

– По результатам парламентских слушаний по этому вопросу сформировано 66 рекомендаций в Правительство, – проинформировал депутат.

В ходе встречи сотрудники предприятия задали мажилисменам вопросы об изменениях в трудовом законодательстве, о возможности снижения пенсионного возраста для женщин, затронули другие волнующие их темы.

Ерик Абитов