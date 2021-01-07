Консалтинговые услуги для сельчан

Аким области Даниал Ахметов побывал в рабочей поездке по Глубоковскому району, в ходе которой также посетил ТОО «Опытное хозяйство масличных культур». По итогам посещения ответственным лицам из профильных структур даны конкретные поручения.

Название этого хозяйства в Восточно-Казахстанской области многим знакомо по аббревиатуре ТОО «ОХМК». Передовое предприятие региона на сегодняшний день специализируется не только в отрасли растениеводства, но и успешно реализует крупные проекты по строительству молочно-товарных ферм в сфере животноводства.

За последние годы производство товарной продукции компании увеличилось в 2,5, семян – в 5, молока – в 3 раза.

Нужно отметить, что молочно-товарная ферма ТОО «ОХМК» является единственным в ВКО производством подобного профиля, которое сегодня полностью оснащено оборудованием на уровне международных стандартов. В числе других несомненных достоинств – внедрение безотходного производства, а также прогрессивных технологий заготовки кормов для поголовья животных. Далеко не секрет, что именно от наличия полноценного, сбалансированного рациона молочного и мясного стада зависит выход продукции. В общем, речь о молоке на фермах и привесах на откорме.

Кроме того, коллектив целенаправленно занимается селекционно-племенной работой. Поскольку максимально высокую продуктивность могут обеспечить племенные животные, хорошо заявившие о себе на мировом уровне.

Что касается молочного

животноводства, хозяйство делает упор на голштино-фризскую породу из Канады. На её основе держит постепенный и последовательный курс также на улучшение породы местного поголовья скота.

Результаты проводимой селекционной работы в ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» выражаются в повышении надоев от животных из поколения в поколение.

На сегодняшний день общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составляет более трёх тысяч голов. Из них на долю так называемого дойного гурта на фермах приходится более 1,3 тысячи голов. Добавим, что общий суточный надой от животных достигает 35 тысяч литров.

Заметное место в структуре предприятия занимает, как отмечалось выше, развитая отрасль растениеводства. В Восточно-Казахстанской области хорошо известен научно обоснованный подход к возделыванию многих культур. На экспериментальных участках проводятся опыты в партнёрстве с лучшими специалистами аграрной сферы. В итоге достигается высокая отдача с каждого гектара земли.

Одной из главных задач в сфере сельского хозяйства ВКО является надёжное хранение и глубокая переработка выращиваемой на полях различной продукции. В связи с чем ТОО «ОХМК» ведёт строительство зернохранилища масличных культур, рассчитанного на объём 20 тыс. тонн. Подобные мощности по хранению урожая маслосемян для аграриев значат очень многое. Есть возможность хранить и реализовать продукцию тогда, когда это выгоднее всего.

По поводу глубокой переработки. Создаётся ещё один технологический передел – комбикормовый завод. Сырья для него в хозяйстве более чем достаточно. Мощность его составит 6 тонн комбикормов в час. Предполагается, что он в полной мере обеспечит потребности хозяйств ВКО, а также будет возможность поставок по стране и на экспорт. Здесь возможна существенная поддержка со стороны государства. Она заключается в подведении к важному объекту инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Характерно, что для аграриев ВКО идеалом является полностью закольцованное производство и переработка продукции АПК – от поля и фермы вплоть до конечного потребителя. Сфера агропрома области имеет потенциал для обеспечения продовольственной безопасности, а также экспорта – поставок сельхозпродукции на внешний рынок.

Вполне логично, что компания в ближайшие три года нацелена довести долю собственной продукции до 80 процентов через увеличение количества вырабатываемой продукции, переработку мяса и молока, а также создание собственных брендов.

В этой связи Управлению сельского хозяйства ВКО поручено провести переговоры с украинской компанией, с которой работает предприятие. Изучить подходы и на их примере создать на базе ТОО «ОХМК» своеобразную службу консалтинга для сельхозтоваропроизводителей.

Кроме того, для привлечения необходимых специалистов в аграрный сектор в этом году начнётся строительство жилых домов в посёлке Солнечный.

Таир Сапаргалиев

Фото пресс-службы акима области