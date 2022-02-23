Вести из районов

Конкурс вокалистов

23.02.2022
519

В Зайсанском районе состоялся областной песенный конкурс.

В районном Доме культуры прошёл региональный песенный конкурс памяти автора гимна страны Шәмші Қалдаяқова «Мой Казахстан». В нём приняли участие сильнейшие вокалисты.

Главная цель мероприятия – популяризация казахских народных и современных песен, знакомство с творческим наследием известного композитора, короля казахского вальса Шәмші Қалдаяқова.

По итогам конкурса обладателем Гран-при стал Бахыт Абылайхан из Курчумского района. Первое место занял Улан Майканов из села Аксуат Тарбагатайского района. Мугира Бек из Курчумского района стала второй, Берик Сергазиев из Аягозского района удостоился третьего места.

Марк Касымов

Зайсанский район

23.02.2022
519

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