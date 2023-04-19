Конкуренция должна быть честной

Более 15 товарных рынков планируют изучить в Восточно-Казахстанской области на предмет конкуренции.

Об итогах деятельности Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по ВКО за 2022 год, первый квартал 2023 года и дальнейших планах рассказала руководитель ведомства Наталья Петрова.

По сведениям Натальи Петровой, в прошлом году департамент провёл 58 анализов состояния конкуренции на товарных рынках сферы госуправления, продуктов питания, коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов, вывоза твёрдых бытовых отходов и ряде других. Уже за три месяца текущего года проанализированы рынки по осуществлению строительно-монтажных работ, ритейла, реализации яиц, муки и оказания санитарных услуг на территории Восточно-Казахстанской области.

– По результатам проведённого анализа, а также обращений граждан, в 2022 году вынесено 48 уведомлений о наличии в действиях субъектов рынка, государственных органов признаков нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции. Отмечу, что 47 обращений были исполнены. За первый квартал 2023 года вынесено три уведомления, которые уже также исполнены, – сообщила Наталья Петрова.

По её словам, уведомления о выявленных нарушениях выносились в отношении тех предприятий и организаций, которые занимаются производством или реализацией отрубей, ГСМ, социально значимых продовольственных товаров, вывоза твёрдых бытовых отходов и многих других позиций на рынке ВКО, что позволило добиться снижения цен от 2% до 15%.

Надо сказать, что для того, чтобы снизить цены на востребованные продукты питания и услуги, а также защитить конкуренцию на рынке, департамент активно применяет инструмент заключения антимонопольных соглашений (комплаенсы). Так, в 2022 году было заключено 28 комплаенсов и ещё 25 в первом квартале 2023 года с поставщиками лекарственных препаратов и медицинских услуг, продуктов питания и другими компаниями и торговыми предприятиями, что позволило снизить торговую надбавку на продукты питания с 15 до 10%.

– Хотелось бы подчеркнуть, что департамент Агентства по защите и развитию конкуренции не является ценовым регулятором. К основным задачам относится реагирование в случаях выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны субъектов, которые занимают доминирующее и монопольное положение на рынке, за исключением рынков, представленных субъектами естественной монополии. Таким образом, антимонопольный орган в своей деятельности сочетает элементы эффективной превенции и придерживается принципа мягкого права, – пояснила Наталья Петрова.

Так, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства субъектами рынка, антимонопольный орган выдаёт уведомления и предостережения, предоставляя предприятию возможность добровольно устранить нарушения. И только если руководство предприятия, нарушившего законодательство, не реагирует на полученное уведомление, назначается расследование с наложением достаточно серьёзных штрафов: от 3 до 5% от оборота и конфискацией монопольного дохода.

В целом в 2022 году департаментом внесено три предписания, из которых одно исполнено, ещё два обжалуются в суде, в первом квартале этого года также внесено три предписания, которые на сегодняшний день исполнены. Также за 2022 год по статье 162 КоАП РК возбуждено и рассмотрено три административных дела с наложением административного взыскания на сумму 2,9 млн тенге, которые оплачены в полном объёме.

– В рамках реализации концепции «Слышащее государство» при департаменте функционирует диалоговая площадка «Open Space», где каждый предприниматель может озвучить имеющиеся проблемные вопросы, препятствующие развитию бизнеса. Ещё одной открытой диалоговой площадкой выступает Совет по выявлению и устранению барьеров. Эта площадка позволяет максимально объективно оценивать и устранять барьеры, так как в его состав входят представители бизнес-сообщества, гражданского общества и представитель нашего департамента. На совете рассматриваются проблемные вопросы, озвученные на заседаниях «Open Space» для выработки конкретных предложений и путей их решения, – проинформировала Наталья Петрова.

В результате заседаний совета и диалоговой площадки «Open Space» на региональном уровне в ВКО в 2022 году были исключены сразу шесть барьеров в отношении простоев вагонов, субсидирования молочной продукции, абонентской платы за домофоны и электрическую энергию, а также при распределении грантов. Ещё один барьер, мешающий эффективной работе рынка по реализации сжиженного нефтяного газа, в ВКО устранили уже в текущем году.

В целом, по словам Натальи Петровой, в этом году департаментом запланировано изучение состояния конкуренции на более чем 15 товарных рынках.

Екатерина Гуляева