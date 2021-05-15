Конкур Александры Ден

Владеть несколькими языками, в первую очередь государственным, быть открытыми к традициям казахстанских этносов, черпать вдохновение из разных культур, не забывая родные корни. Всё это отличает интернациональную и многодетную семью ровесницы независимости Александры Ден.

Александра Ден родилась в Усть-Каменогорске в семье, в которой с давних пор органично переплелись судьбы, культура и обычаи представителей нескольких этносов. Так, у её дедушки по маминой линии Фёдора Петровича мать была казашкой, а отец – русским. Несколько веков назад его предки бежали из Поднебесной, когда там зверствовали джунгары, и поселились на земле Катон-Карагайского района. Деда все называли Фархат, потому что он отлично владел казахским и китайским языками. Его жена Александра Павловна – русская по национальности. Кстати, именно в честь неё и названа героиня этой статьи. Родители со стороны отца Александры Ден тоже представители разных этносов – дедушка из депортированных немцев Поволжья, бабушка Анна – русская.

– Мой папа Сергей Александрович и мать Елена Фёдоровна люди предприимчивые и решительные, – рассказывает Александра Ден. – В 90-е годы они организовали семейный бизнес. Предпринимательскую жилку передали и нам. Так, мой младший брат Михаил, который серьёзно занимался в своё время хоккеем, сейчас стал индивидуальным предпринимателем. Я открыла свою конную школу – клуб.

Но обо всём по порядку… Александра училась в школе-гимназии для девочек «Надежда». Ей очень нравился процесс обучения, потому что часто приезжали преподаватели из-за рубежа, школьники из разных стран по обмену.

– Было легко и интересно общаться с ними на разных языках, потому что в школе мы освоили английский, немецкий, французский, испанский языки, – говорит Александра. – Плюс с детства я в равной степени хорошо владела казахским и русским языками, а позже освоила ещё и китайский. Затем я поступила в колледж им. К. Нургалиева на специальность «Дизайнер интерьера». Позже в этом же колледже стала специалистом ещё в одной отрасли – в туризме. Сейчас завершаю заочно обучение в ВКТУ им. Серикбаева по физвоспитанию, потому что хочу быть дипломированным тренером и готовить настоящих чемпионов.

Ровесница независимости рассказывает, что часто ездила в Китай, где помогала своей бабушке по делам турфирмы в качестве переводчика. Около пяти лет Саша жила на две страны, пока её полностью не захватил спорт.

– Любовь к лошадям мне привил дедушка, – отмечает Саша. – Он же купил мне первых лошадей, научил ездить верхом. Однако, несмотря на отличные навыки, в спортивную секцию я не попала. В итоге занималась самостоятельно, готовилась к выступлениям на скачках.

Александра часто принимала участие в конных соревнованиях разных уровней. Смелая и настойчивая девушка участвовала даже в аламан байге!

– Конных клубов у нас мало, поэтому я приняла решение открыть собственную школу, – поясняет Александра Ден. – В 2016-м году построили для неё здание, и с 2017 года я преподаю в этой школе. Хотя официальных званий и спортивных титулов у меня нет, воспитанники моего конного клуба всегда демонстрируют хорошие результаты. Сейчас в нём занимаются около 30 детей. Есть и взрослые ученики, которых я также обучаю конкуру и выездке. Мои ребята участники национальных игр, таких как кыз куу, также участвовали в соревнованиях по рабочей выездке. В планах – выступления за рубежом, в том числе в Европе. Во всяком случае мы ведём переговоры с зарубежными партнёрами и коллегами о возможности принимать участие в соревнованиях международного уровня.

Рассказывая о своей семье, Александра отмечает, что многое стало возможным благодаря поддержке супруга Максата, который также занимался на ипподроме. На сегодняшний день в этой семье воспитываются пятеро детей – Жанель, Еркежан, Абдулла, Мустафа и Мухаммед. Помимо заботы о своих близких, Александру также вдохновляют занятия творчеством. Она прекрасно пишет картины, на многих из которых изображены её любимые животные – лошади, несущие её вперёд, к мечте!

Ева Ким

Фото из архива героини