Конкретные задачи

На площадке областного Дома дружбы – центра общественного согласия состоялось обсуждение Послания Президента РК народу Казахстана.

В мероприятии приняли участие руководители областных управлений, представители гражданского общества, члены АНК, этнокультурных объединений и другие лица.

В первую очередь, руководитель областного Управления внутренней политики Жанат Мекеева подробно разъяснила приоритетные направления Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», связанных со сферами образования, здравоохранения, социальной поддержки населения.

Затем каждый из руководителей профильных ведомств подробно остановился на конкретных задачах, обозначенных Президентом в Послании. Так, заместитель руководителя Управления образования Динара Шаухина рассказала, что одним из актуальных вопросов в нашей области является обеспечение достаточного количества мест в дошкольных учреждениях.

– Утверждён национальный проект «Білімді ұлт», в нём определены цели, которые необходимо достигнуть в сфере образования, в том числе – ликвидировать очерёдность в детские сады, – подчеркнула Динара Шаухина.

Также, по поручению Главы государства разрабатывается проект «Комфортная школа», в рамках которого до 2025 года в области планируется построить 15 новых школ.

– В этом году будут сданы в эксплуатацию четыре новые школы. Одна из них уже открылась накануне Дня знаний в Риддере. Три другие будут построены в посёлке Касыма-Кайсенова, в сёлах Урунхайка и Жолнускау Курчумского района, – отметила заместитель руководителя Управления образования.

Серьёзная работа предстоит в сфере занятости. В этом году в регионе предусмотрено создание более 15 тысяч новых рабочих мест.

– На сегодняшний день уже создано свыше 10 тысяч рабочих мест, – сообщила руководитель Управления координации занятости и социальных программ ВКО Альмира Мусинова. – Также в рамках Национальных проектов планируется реализация 147 инфраструктурных проектов с созданием порядка 3,5 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, Главой государства обозначены мероприятия по усилению работы по трудоустройству молодёжи категории NEET, – сообщила Альмира Мусинова.

По завершении встречи все участники выразили готовность активно включиться в реализацию поручений, озвученных в Послании Главы государства.

Наргиз Еркінбекова