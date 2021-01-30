Официально

Конкретные поручения 

30.01.2021
10

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. 

Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о планах работы недавно созданного Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу на предстоящий период, а также отчёт о результатах деятельности упразднённого Комитета по финансовому мониторингу за 2020 год. 

Президенту было доложено о подготовке к проведению второго раунда взаимной оценки реализации норм Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 

Глава государства поручил Жанату Элиманову усилить работу по противодействию теневой экономике, обеспечив при этом защиту интересов добросовестного бизнеса и исключив необоснованное вмешательство в его деятельность. 

Akorda.kz 

30.01.2021
10

Еще новости

Определяющие факторы развития

28.01.2021

Отчет Акима

27.01.2021

Назначен новый аким Уланского района

25.01.2021

До утверждения нового состава

16.01.2021
Back to top button