Конкретные меры

В Семее к 2025 году планируется реализовать 56 проектов, направленных на развитие сфер ЖКХ, энергетики, транспорта, образования, спорта и культуры

В этом году власти области разработали комплексный план социально-экономического развития Семея, рассчитанный до 2025 года. План включает основные мероприятия, которые будут реализованы за счёт бюджетных и внебюджетных средств.

Перспективы развития ключевых отраслей во втором по величине городе Восточного Казахстана были рассмотрены на очередном совещании, прошедшем в областном акимате.

Глава региона Даниал Ахметов на своих официальных страницах в социальных сетях сообщил, что к 2025 году в Семее будут реализованы 56 проектов, направленных на развитие сфер ЖКХ, энергетики, транспорта, образования, спорта и культуры.

– Только на 2021 год запланировано 32 мероприятия, важнейшим из которых является ремонт всех котельных – он будет завершён до начала отопительного сезона; реконструкция автогужевого моста; ремонт трасс, ведущих к близлежащим населённым пунктам и бывшим райцентрам, – отметил аким области.

Также комплексным планом предусмотрено строительство в Семее новых объектов – цеха по сборке спецтехники и молочно-товарной фермы на 1200 голов.

Наряду с этим хорошими темпами возводятся 70 многоквартирных жилых домов в рамках региональной программы «Одноэтажный Восток». Параллельно строительству к новостройкам подводится вся необходимая инженерная инфраструктура.

На особом контроле областного акимата остаются шесть проектов в сфере теплоснабжения Семея, один из них – подключение новых школ к действующим сетям.

В социальной сфере предусмотрен ремонт клуба в селе Приречном. Кроме того, начаты берегоукрепительные работы на реке Иртыш, которые завершатся до наступления сезона паводков.

Однако, как заметил Даниал Ахметов, есть ряд проектов, реализация которых по объективным причинам была приостановлена или «заморожена». В связи с этим глава региона поручил акиму Семея в течение недели подготовить детальный план по каждому из них с учётом финансирования, причин задержек, соответствия или несоответствия графикам реализации.

– Мы должны чётко понимать, – обратился к участникам совещания аким области, – на что нужно обратить особое внимание, какие проекты могут быть переходящими и как нужно действовать в каждом конкретном случае.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников

Семей