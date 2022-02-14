Вести из районов

Конфликта интересов нет

14.02.2022
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В Зайсанском районе провели мониторинг коррупционных рисков в государственных учреждениях.  

Представители проектного офиса «Зайсан – адалдық алаңы» и юридического отдела ГУ «Аппарат акима Зайсанского района» провели общественный контроль внутреннего анализа коррупционных рисков.  

Внутренний анализ коррупционных рисков был проведён в аппарате акима района, девяти самостоятельных отделах, на трёх предприятиях квазигосударственного сектора, в восьми сельских округах и городском акимате.  

По данным участников проверок, в первом квартале 2021 года от физических и юридических лиц поступило 1088 обращений. В том числе: в аппарат акима Зайсанского района – 400 обращений, в самостоятельные отделы – 417 обращений, в другие структуры – 271 обращение. Ответы на каждое из них предоставляются в соответствии с требованиями закона.  

По линии отдела организационного контроля и мониторинга государственных услуг регламенты и стандарты государственных услуг, перечень государственных услуг в Зайсанском районе, информация о порядке получения электронных государственных услуг размещены на официальном сайте акима Зайсанского района.   

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков конфликтных ситуаций не зафиксировано.  

Ерик Абитов  

Зайсанский район

14.02.2022
540

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