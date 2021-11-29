Коневоды-энтузиасты из Сарыолена

Житель села Сарыолен Солтангазы Маекпаев проработал за рулём грузовика десятки лет. Без устали колесил по сельским дорогам, но это не мешало ему оставаться заядлым лошадником. Утверждает, что так говорят в нём гены предков, жизнь которых проходила в седле.

Любовь к красивым, благородным животным он передал сыну Ерназу. Отец и сын занялись лошадьми, организовав своё хозяйство. Однако целью их стало, главным образом, не только расширение поголовья животных. Энтузиасты решили своими силами вывести породу скаковых коней, привлекая для этого чистокровных английских и арабских жеребцов, кобыл.

От мечтаний и планов перешли непосредственно к делам. Так, 2,5 года назад привезли с конезавода Алматы двух жеребят-двухлеток чистокровной английской породы. За каждого из них было заплачено по 600 тысяч тенге. Плюс транспортировка до места. В общем, покупка обошлась весьма недёшево. К слову, на дорогу, это 1200 километров, уходит два с половиной дня. Но это не просто поездка: необходимо предельно заботливо и внимательно относиться к лошадям на борту автомашины. Их состояние здоровья, кормление, безопасность должны быть в поле зрения непрерывно.

От привезённых «англичан» получен первый жеребёнок. Осенью минувшего года сделано ещё одно приобретение: с того же конезавода в Алматы привезли молодую лошадь англо-арабских кровей, то есть полукровку. По словам Солтангазы Маекпаева, обошлась покупка в 800 тысяч тенге.

Коневод рассказал, что в этом году с английским жеребцом скрестили трёх кобылиц местной породы. По весне должны появиться жеребята-полукровки. Они проявят качества своего английского отца, но будут более адаптированы к местным погодным условиям. В то же время в этих жеребятах проявится выносливость и неприхотливость местной матери.

Стоит сказать, что условия содержания привезённых элитных лошадей английских кровей отличаются от того, как живут местные гривастые в вольных табунах. Они практически круглый год находятся на выпасах, под открытым небом. В зимний период тебенюются, добывают себе корм, разбивая копытами снежный покров. Даже ожеребка, то есть появление на свет маленьких жеребят, может происходить на снегу, на земле. Совсем иное дело – англичане.

– Они нуждаются в стойловом содержании, – рассказал Ерназ. – В зимний период это обязательное условие. Причём животные не выдерживают наших холодов, поэтому помещения для них должны быть тёплыми. Когда на свет появляется жеребёнок, его надо заносить в дом, ухаживать за ним как за ребёнком. Он нуждается в тепле, уходе. Путём скрещивания с местными лошадьми надеемся получить более приспособленную к нашим условиям породу. С хорошей скоростью бега, подходящую для верховой езды.

Вот такими планами живут коневоды из села Сарыолен. Они имеют опыт подготовки лошадей к скачкам. Как известно, это очень тонкое, не всякому подвластное искусство. Уже есть и первый опыт участия в байге, в которой участвовал жеребец-англичанин. К финишу он пришёл вторым – хороший результат для дебюта.

Кроме названного нового пополнения, не так давно купили молодого рысака карачаевской породы. Его ещё предстоит объездить: для этого будут привлечены мальчишки села.

Нельзя не упомянуть ещё об одной грани деятельности семьи. Во дворе Маекпаевых можно увидеть собаку породы казахская кумай тазы. Её также привезли из Алматы. Как известно, эта порода собак является одним из семи сокровищ кочевников-казахов. Наши герои также надеются провести с ней породную работу.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район