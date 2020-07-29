Кому правила не писаны?

В Семее продолжают свою работу мониторинговые группы по соблюдению объектами предпринимательства санитарных требований и ограничений, установленных на время карантина.

В состав таких групп вошли представители отдела предпринимательства, участковые инспекторы полиции, депутаты городского маслихата и специалисты управления контроля качества и безопасности товаров и услуг.

С начала июля рейдами было охвачено 410 объектов, из них 68 нарушили карантинные меры. Составлено шесть протоколов, возбуждено шесть административных дел на общую сумму 250 020 тенге.

За нарушение карантинных мер и осуществление торговли в выходные дни оштрафованы пять продавцов непродовольственных товаров. Составлен административный материал и в отношении одного из жителей города, в доме которого проводилось массовое семейное мероприятие (кудалык).

Также был проведен рейд по четырем автопредприятиям, проверено 12 автобусов, в 10 из которых выявлены нарушения. В частности, сотрудники неправильно носили маски, отсутствовали перчатки и антисептики, не проводилась дезобработка транспортного средства. С представителями автопарков, водителями и кондукторами была проведена разъяснительная работа, нарушения были устранены.

В ходе рейда также выяснилось, что в ТД «Акшын» продолжает работу магазин Fora. С субъектами предпринимательства проведена разъяснительная работа, в результате объекты закрылись самостоятельно.

Руководителям автотранспортных предприятий вручены повестки для явки и дачи объяснений. С их стороны усилен контроль, устранены нарушения.

Флора Левина

Семей