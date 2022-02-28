Кому нужны скрининги?

В Восточном Казахстане в прошлом году скрининговые обследования прошли более 150 тысяч женщин.

В регионе подведены итоги работы онкослужбы за 2021 год. Как отметили представители координационного совета, в некоторых организациях первичной медико-санитарной помощи наблюдается недостаточный охват профосмотрами населения в возрасте 65 лет и старше.

Что касается скрининговых программ, то за прошедший год целевыми исследованиями были охвачены порядка 240 тысяч человек. Проведено более 71 тысячи скринингов на рак шейки матки, свыше 66 тысяч – на рак молочной железы, 90 тысяч – на колоректальный рак.

– Проведение скрининга на рак шейки матки позволяет снизить на 80 процентов заболеваемость, а также смертность от этого заболевания на 70 процентов. Поэтому мы, онкологи, советуем всем женщинам проходить скрининг регулярно. Только за прошлый год благодаря скринингу у 25 женщин был выявлен рак шейки матки на ранних стадиях, у порядка 600 – предраковое состояние. Все они прошли лечение и продолжают наблюдаться у специалистов, – сообщила главный внештатный онколог Управления здравоохранения ВКО, директор областного онкоцентра Гульмира Сагидуллина.

В целом за прошлый год в регионе выявлено около 3,8 тысячи новых случаев онкологии. В структуре заболеваемости лидирует рак молочной железы, лёгкого, желудка, кожи, шейки матки и поджелудочной железы.

– В обеспечении реализации онкологических скрининговых программ главную роль играют организации ПМСП, – отмечает руководитель областного филиала ФСМС Галымжан Абилов. – Выявление онкологического заболевания на ранней стадии позволяет предотвратить его развитие и даже спасти жизнь. Фонд обязательного социального медицинского страхования со своей стороны обеспечивает полное финансирование.

Аида Жумекенова