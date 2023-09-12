Кому на селе хорошо

Агропромышленный комплекс в районах Восточного Казахстана – это один из главных драйверов их экономики. Так, например, фермеры вносят большой вклад в социально-экономическое развитие района Алтай.

Одним из таких людей является руководитель ТОО «Средигорненский» Пётр Дяглев.

Герой нашей публикации родился и провёл детские и юношеские годы в Алматы. После окончания института всю свою сознательную жизнь и трудовую деятельность посвятил не лёгкому, но благородному делу – развитию и подъёму сельского хозяйства района Алтай.

Как рассказали в акимате района, Пётр Дяглев трудится на этой благодатной земле с 1960 года. Сначала работал главным зоотехником совхоза Никольский, затем с 1967 года директором совхоза «Средигорненский». А в 2004 году он стал руководителем ТОО «Средигорненский». Вся его жизнь напрямую связана с сельским хозяйством.

Под руководством и при непосредственном участии опытного фермера в сельскохозяйственное производство внедряются передовые технологии, проводится большая работа по сохранению и развитию инфраструктуры, социальной сферы.

Так, в селе Средигорное работает Дом культуры, примечательно, что, в отличие от многих сельских клубов, здесь есть централизованное водоснабжение и отопление. Благодаря организаторским способностям, постоянной и неутомимой работе руководителя, ТОО «Средигорненский» постоянно наращивает объёмы производства, оказывает спонсорскую помощь в проведении праздников в сёлах. Работники предприятия помогают землякам убирать снег в зимнее время. Сельчане не единожды выбирали Петра Дяглева депутатом районного маслихата.

Основные виды деятельности ТОО «Средигорненский» – смешанное земледелие (выращивание зерновых и масличных культур) и животноводство. На ферме используются современные технологии и оборудование. Построен доильный участок на 600 коров.

Пётр Дяглев в разные периоды жизни был награждён правительственными наградами: орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почёта», медалью «За добросовестный труд», наградами министра сельского хозяйства РК и орденом «Құрмет».

Ерик Абитов

Район Алтай