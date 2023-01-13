Кому можно, кому – нет…

Когда в Казахстане планируют провести легализацию иностранных автомобилей? Какие авто не попадают под неё?

Ермек Баудинов, Курчумский район

Эти вопросы волнуют всех автолюбителей, чьё транспортное средство приобретено в странах ближнего зарубежья и ввезено в Казахстан до первого сентября прошлого года.

Напомним, в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении легализации иностранных автомобилей, ввезённых в страну до 1 сентября текущего года. В рамках выполнения поручения Главы государства в стране началась работа по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые документы, а также информационно-разъяснительная кампания.

Как сообщалось ранее, срок легализации иностранных автомобилей согласно проекту постановления – до первого июля этого года.

Напомним, уже определены критерии легализации. Так, транспортное средство должно быть завезено в Казахстан до первого сентября 2022 года, снято с места прежней регистрации, не значиться в базе розыска автомобилей, пройти полную таможенную очистку.

– Легализации подлежат все легковые автомобили, пассажирские, имеющие не более 18 посадочных мест, грузовые с разрешённой максимальной массой не более 7,5 тонны. Не подлежат легализации мототранспорт и большие грузовые автомобили, – рассказал начальник отдела административной полиции Управления полиции Усть-Каменогорска Александр Тернопольский.

По его словам, заявление на легализацию можно будет подать через портал «Электронного правительства» или лично обратившись в СпецЦОН. После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль направят на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Затем необходимо оплатить первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины за техпаспорт и государственный номер и, если требуются, таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля выдадут казахстанский техпаспорт и госномер.

Как сообщил Александр Тернопольский, для удобства жителей на базе административной полиции создан колл-центр. О нюансах проведения процедуры легализации можно узнать, позвонив по номеру 23-41-59.

Фото из открытых источников