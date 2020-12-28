Кому может понадобиться аутстаффинг персонала?

С каждым годом российские работодатели все активнее прибегают к аутстаффингу персонала. Такой подход к организации трудовых отношений позволяет субъектам бизнеса оптимизировать кадровую политику успешно адаптироваться к постоянно меняющимся условиям конкурентной среды. Столичные предприниматели, желающие воспользоваться услугами аутстаффинга, могут ознакомиться с каталогом доступных профессий на сайте outsourcing-kadrov.ru. О том, для каких субъектов бизнеса такой подход к организации трудовых отношений наиболее актуален, расскажет данная статья.

На заметку работодателям

Субъектам бизнеса, характеризующегося сезонной интенсификацией деловой активности, невыгодно в течение всего года выплачивать вознаграждение подчиненным, труд которых востребован лишь в определенные месяцы. Привлечение же внештатных работников позволяет предприятиям и ИП оптимизировать ФОТ. Аутстаффинг, обусловленный сезонным фактором, актуален для субъектов бизнеса, оперирующих в сферах:

гостиничного бизнеса и туристических услуг;

сельского хозяйства;

пассажирских и грузовых перевозок;

производства товаров сезонного спроса.

Тысячи российских субъектов малого бизнеса работают по упрощенной системе налогообложения. Одним из обязательных условий предоставления права на использование УСН является ограниченная численность персонала. Таким образом, аутстаффинг становится весьма актуальным для субъектов бизнеса, желающих сохранить за собой налоговые льготы за счет внештатных сотрудников.

Многие предприятия, открывающие иногородние представительства, испытывают сложности с поиском персонала на новом месте. Аутстаффинг прошедших необходимую подготовку сотрудников на временной основе позволяет субъекту бизнеса обеспечить полноценную работу нового филиала с первых дней. При этом отпадает необходимость командирования сотрудников головного офиса в регионы.

Также в найме внештатных специалистов могут быть заинтересованы работодатели, желающие уменьшить расходы, связанные с обеспечением подчиненных социальным пакетом. Прибегнув к аутстаффингу персонала субъект бизнеса избавляется от необходимости оплачивать медицинскую страховку и взносы сотрудников в пенсионный фонд. Вышеуказанные обязательства возлагаются на фактического работодателя в лице организации, предоставляющей аутстаффинговые услуги.