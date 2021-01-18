Кому и сколько платить за ОСМС в 2021 году?

С прошлого года тема медицинского страхования касается каждого жителя страны, поэтому важно знать, какие возможности даёт медицинская страховка и чем она выгодна.

Обязательное социальное медицинское страхование предусматривает оказание расширенного пакета медицинских услуг, в том числе дорогостоящих, сверх гарантированного бесплатного объёма. Поскольку участие в системе подразумевается обязательным, каждый гражданин должен ежемесячно производить отчисления в Фонд медицинского страхования. Размер взносов установлен отдельно для различных категорий граждан.

Как рассказал директор Восточно-Казахстанского филиала Фонда социального медицинского страхования Галымжан Абилов, есть 15 льготных категорий, за которых отчисления вносит государство. К ним относятся дети; лица, зарегистрированные в качестве безработных; неработающие беременные женщины; неработающие лица, воспитывающие ребенка до трёх лет, осуществляющие уход за ребёнком-инвалидом или за инвалидом первой группы с детства. Также в эту категорию входят получатели пенсионных выплат, в том числе участники и инвалиды ВОВ; многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа»; инвалиды; лица, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы; студенты; неработающие получатели АСП.

За наёмных работников оплату производит работодатель в размере двух процентов от объекта исчислений взносов и два процента от фонда оплаты труда.

Индивидуальные предприниматели, владельцы крестьянских хозяйств, лица, занимающиеся частной практикой, должны вносить ежемесячный взнос в размере пяти процентов от 1,4 минимальной заработной платы. В 2021 году показатель МЗП составляет 42 500 тенге, как и в прошлом году, поэтому размер платежа остаётся прежним – 2 975 тенге.

Самозанятым лицам, плательщикам единого совокупного платежа необходимо оплачивать 1 МРП для городов республиканского и областного значения, 0,5 МРП – для жителей других населённых пунктов. В этом году 1 МРП составляет 2 917 тенге, соответственно, половина месячного расчётного показателя будет равна 1 458 тенге.

Самостоятельные плательщики должны вносить отчисления 5 процентов от 1 МЗП. Как говорилось ранее, размер МЗП не изменился, поэтому в 2021 году ежемесячная сумма оплаты за медстраховку для данной категории граждан будет составлять 2 125 тенге.

Физическим лицам, работающим по договору ГПХ, необходимо каждый месяц вносить в Фонд медстрахования два процента от дохода. При этом в прошлом году удерживался один процент. Отметим, что максимально возможный платёж составляет 8 500 тенге.

Напомним, в пакет медицинской страховки входят все плановые медицинские услуги, такие как консультативно-диагностическая помощь профильных специалистов, дневной и круглосуточный стационары, амбулаторно-лекарственное обеспечение, реабилитация и восстановительное лечение.

Свой статус застрахованности можно узнать на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz, на сайте электронного правительства egov.kz, а именно в личном кабинете и в разделе «Здравоохранение». В этом вопросе также помогут мобильное приложение Qoldau 24/7, Saqtandyru-bot в мессенджере Telegram.

Оплатить взносы и стать застрахованным можно через банки второго уровня и их интернет-сервисы, мобильное приложение Kaspi.kz, отделения АО «Казпочта», терминалы оплаты Qiwi, Kassa24, а также терминалы моментальной оплаты в медицинских организациях.

Дарья Антон

Фото из открытых источников