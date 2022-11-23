Кому достался кубок?

Военнослужащие воинских частей Аягозского гарнизона поборолись за кубок начальника гарнизона на традиционных соревнованиях по боевым единоборствам.

Напомним, ранее сообщалось, что в спортивном комплексе Аягозского гарнизона состоялись отборочные соревнования по боевым единоборствам среди военнослужащих. В них участвовали десятки спортсменов в погонах от каждой воинской части. Лучшие из лучших вошли в сборную своей части и получили возможность показать мастерство уже на другом уровне.

Настало время рассказать об итогах долгожданных для военных Аягоза состязаний. В борьбу за кубок начальника гарнизона вступили семь команд. В их составе выступало около 70 военнослужащих, соревновавшихся в девяти весовых категориях.

– Боевые единоборства – это одна из форм боевой подготовки. Подобные соревнования мы организуем ежегодно. Из года в год они проходят на высоком уровне. Отдельно хочу отметить основательную подготовку наших спортсменов, – сказал начальник Аягозского гарнизона подполковник Даулет Суттибаев.

После множества зрелищных и вполне профессиональных раундов стали известны имена победителей соревнований. Сержант Санат Садыков занял первое место в весовой категории 55 кг, в весовой категории 60 кг – старший лейтенант Елдос Сартай. В весе 65 кг лучшим стал сержант Мейржан Байкадамов, а в весе 70 кг – ефрейтор Мухамедияр Сайлаубеков.

На высшую ступень пьедестала почёта также взошли старший сержант Бауыржан Адильбеков и ефрейтор Ильяс Ахметов, одолевшие всех своих соперников в весе 75 кг и 80 кг соответственно. Отличились мастерством ведения боя и тем самым завоевали звания чемпионов в своих весовых категориях старший сержант Бекежан Турсынов (85 кг), капитан Мурод Махаметов (90 кг) и рядовой Адлет Байрахметов (свыше 95 кг).

Как отметили организаторы, участники на протяжении всего турнира демонстрировали хороший уровень физической подготовки и боевой дух. В награду за отличные результаты победители и призёры получили кубок начальника гарнизона и медали.

– Боевые единоборства – это универсальная система обучения оборонительным и наступательным приёмам, сочетающая в себе множество функциональных элементов из арсенала мировых видов единоборств, испытанных на реальной боевой службе. Всё это в первую очередь направлено на максимальную подготовку и закалку военнослужащих, – добавили в пресс-службе Аягозского гарнизона.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район