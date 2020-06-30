Комплексный подход

В этом году в Усть-Каменогорске благоустроят 35 дворов.

К реализации проектов по благоустройству приступили в начале мая в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020».

– Сейчас приводятся в порядок 18 городских дворов, выполнение работ в них находится на разных этапах, – рассказал технический директор компании-подрядчика ТОО «Алтайстрой» Дастан Уразалинов. – Ждем, когда привезут малые архитектурные формы, сразу приступим к их установке.

По его словам, это будут типовые малые архитектурные формы. Их доставят из Санкт-Петербурга, поэтому транспортировка займет некоторое время. По графику поставщики до конца этого месяца должны привезти их в столицу. Общее количество элементов в разборном виде, которые установят в 35 дворах, составляет 957 штук.

Пока же для них готовится основа – оборудуются бетонные площадки, на которые позже положат монолитное тартановое покрытие. Как отметил подрядчик, оно намного прочнее отдельных сборных резиновых плит, отлично себя зарекомендовало в прошлом году. К тому же такое покрытие долговечное и безопасное, в первую очередь для детей. Тартан будут устанавливать цельным настилом, а не сборными «кирпичиками».

Площадки во дворах будут четырех видов: зона отдыха, спортивная (примерно 255 кв. м), детская (около 225 кв. м) и общая площадка, которая объединит игровые комплексы и спортивные площадки. В зонах отдыха установят диваны-качели, навесы со столами и скамейками, положат новые бордюры и брусчатку.

На детских площадках оборудуют три вида игровых комплексов для разных возрастных групп, большие двухместные качели, песочницы, карусели. Кроме того, установят две малые архитектурные формы «Древо знаний – казахский алфавит» и специально предназначенные для детей с особыми потребностями формы в виде самолетика. На территории спортивных комплексов разместят различные турники и девять видов тренажеров.

– По остальным 17 дворам пока ждут согласования с коммунальными службами, в чьем ведомстве находятся подземные коммуникации, – рассказывает Дастан Уразалинов. – Это довольно долгий процесс.

Все работы ведутся согласно графику, подрядчик уверяет, что успеет сдать все дворы в утвержденный срок – к 30 сентября. В целом в них установят: 24 детские игровые площадки, пять спортивных и семь объединенных площадок, девять зон отдыха для взрослых.

В общей сложности обустроят 10,7 км тротуаров, установят возле подъездов 340 скамеек и урн, а также 350 опор освещения.

Дамир Омаров

Дмитрий Франчук