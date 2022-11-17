Комфортный климат и условия для инвестиций

Восточный Казахстан назван в числе регионов республики, которые добились положительного роста по всем показателям социально-экономического развития по итогам 10 месяцев нынешнего года.

Об этом стало известно на очередном заседании Правительства, которое провёл во вторник, 15 ноября 2022 года Премьер-министр Алихан Смаилов.

По сообщениям центральных СМИ, Восточный Казахстан отдельно отмечен сразу по двум ключевым показателям. В региональном разрезе в ВКО достигнуты наилучшие показатели по росту инвестиций в экономику. В этом отношении наша область позиционируется в первой пятёрке ведущих регионов и крупных мегаполисов страны.

Кроме того, из доклада главы Министерства национальной экономики следует, что в Восточном Казахстане также зафиксированы наиболее высокие темпы роста производства промышленной продукции. Тем самым промышленно развитый регион на востоке республики внёс свой значимый вклад в отечественную экономику. В итоге это позволило занять своё место в первой семёрке областей Казахстана, которые добились положительного роста по всем показателям социально-экономического развития.

В целом по республике, по официальным данным, за январь – октябрь текущего года темпы роста ВВП составили 2,5 процента, позитивная динамика наблюдается и по многим другим ключевым показателям.

Что касается конкретно ВКО, позитивная динамика развития отмечалась на одной из предыдущих сессий областного маслихата. Аким области Даниал Ахметов в традиционном отчёте «О выполнении возложенных функций и задач» отметил, что экономика сохраняет траекторию устойчивого развития. Сделан акцент на том, что это стало возможным в результате реализации проектов в рамках Карты поддержки предпринимательства.

– В индустриальном секторе для создания экспортоориентированных производств по Карте поддержки предпринимательства реализовано 32 проекта на 892 млрд тенге, – подчеркнул Даниал Ахметов. – В планах реализация ещё 12 проектов на 377 млрд тенге. Из них два проекта на 29 млрд тенге вводятся в текущем году.

В отчёте главы региона отмечалось, что из введённых крупных проектов необходимо выделить следующее. Это завод по производству тепловыделяющих сборок для АЭС на Ульбинском металлургическом заводе производительностью 200 тонн в год. Проект позволит Казахстану войти в ограниченный круг государств – производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций. К 2024 году увеличится объём экспорта на 150 млрд тенге.

Кроме того, аким области рассказал о проектах на нескольких крупных месторождениях различных руд с перспективой поставок продукции на экспорт. Характерно, что в ближайшем будущем планируется реализация одного из проектов прежде в сугубо сельскохозяйственном районе, придавая ему промышленные и индустриальные контуры. В общем перечне предусмотрен проект строительства завода по производству древесно-стружечных плит.

– Реализация намеченных планов позволит нам не только увеличить темпы производства в текущем году на 10 процентов, – подчеркнул глава региона, – но и обеспечить рост инвестиций не менее чем на 12-13 процентов.

Важным показателем эффективности реального сектора является малый и средний бизнес. Решая вопросы недостатка кредитных ресурсов для отечественного бизнеса, о чём говорит Президент в своём Послании, в области с начала текущего года в рамках всех государственных программ просубсидировано и гарантировано 384 проекта наших бизнесменов на 12 млрд тенге.

Отмечается, что для более быстрого и прозрачного оказания востребованной услуги по выдаче предпринимателям земельных участков в регионе разработан геопортал электронных карт и инженерных коммуникаций населённых пунктов. В конечном счёте, это позволяет представителям бизнеса в открытом доступе получать соответствующую информацию. Характерно, что до конца года на этом портале планируется реализовать пилотный проект по выделению земли через электронный аукцион. Подобная всесторонняя поддержка малого и среднего предпринимательства простимулировала рост объёмов инвестиций в основной капитал на 112 процентов. В свою очередь платежи в бюджет от малого и среднего бизнеса выросли на 116 процентов.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции