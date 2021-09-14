Комфортные условия

В Зайсанском районе продолжается реализация проектов, вошедших в комплексный план развития приграничных территорий.

По информации акима Зайсанского района Серика Зайнулдина, социально-экономическое развитие района идёт в рамках намеченного плана. Привлечено порядка девяти миллиардов тенге инвестиций. В 2021 году в Зайсанский район из других регионов страны и области переехало свыше 400 человек.

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения жителей жильём.

– В рамках государственных программ по поручению акима области Даниала Ахметова в районе успешно реализуется программа «Одноэтажный Восток», – сообщил Серик Зайнулдин. – В прошлом году были сданы в эксплуатацию 18 двухквартирных домов. Таким образом, 36 квартир получили многодетные матери. По району в очереди на жильё состоят 128 претендентов из этой категории. В этом году будет сдан ещё 31 дом, или 62 квартиры.

Продолжается подключение домов местных жителей к природному газу. Всего в Зайсанском районе проживает 36412 человек. Около 16 тысяч из них ещё не получили доступ к голубому топливу. Восемь сёл района пока остаются негазифицированными. Вместе с тем уже имеется проектно-сметная документация на строительство газопроводных магистралей к этим населённым пунктам. Для реализации этого проекта район запросил средства в размере 1,4 млрд тенге.

По словам акима района, в Зайсане также идёт строительство пятиэтажного 60-квартирного дома. После сдачи в эксплуатацию квартиры будут выданы очередникам из числа социально уязвимых слоёв населения. Шесть квартир предоставят врачам.

В рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» на район было выделено 811 млн тенге. Так, в селе Айнабулак ведётся строительство Дома культуры. В населённых пунктах Айнабулак, Дайыр, Карабулак асфальтируются внутрипоселковые

дороги.

Полным ходом идёт заготовка кормов для скота. По словам Серика Зайнулдина, всего по району запланирована заготовка 215 тыс. тонн кормов. Из них – 165 тыс. тонн сена, 50 тыс. тонн люцерны.

– Учитывая дождливое лето, освоить эти объёмы будет несложно, – уверен он.

По мнению Серика Зайнулдина, Зайсанский район становится комфортным для проживания. Этому способствует ряд факторов: наличие природного газа, рабочих мест в рамках реализации ряда крупных республиканских проектов и другие условия.

Ерик Абитов

Фото ОВП Зайсанского района

Зайсанский район