Комфортные школы для всех

В этом году в Восточно-Казахстанской области ведётся строительство семи школ на 1520 мест.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил построить в Казахстане 1000 школ до конца 2025 года. Острой проблемой системы среднего образования в республиканском масштабе остаётся нехватка мест в школах.

– Дефицит составляет 225 тысяч. Если не принять срочных мер, то к 2025 году он может достичь одного миллиона мест. Ранее я давал поручение о строительстве до конца 2025 года не менее 800 школ. Сегодня ставлю задачу довести эту цифру до 1000 школ, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

По данным Министерства просвещения Республики Казахстан на июль 2022 года, дефицит ученических мест составляет 259 тысяч. По прогнозам, к 2026 году спрос на ученические места увеличится примерно до 1 млн 200 тысяч.

– По поручению Главы государства в прошлом году было открыто 277 школ. В этом году планируется построить ещё 225 школ. Тогда за эти два года будет создано не менее 326 тысяч новых мест, – сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Он добавил, что существуют проблемные вопросы по строительству школ, которые будут решаться в рамках нового национального проекта «Комфортная школа», реализуемого по поручению Главы государства. Отмечено, что в рамках проекта дополнительно будет построено 582 новые школы на 841 тысячу мест. В этих школах применяется единый стандарт строительства и снабжения с высоким качеством. Кроме того, по смете расходы на лаборатории, современную технику и учебное оборудование должны составлять не менее

16 процентов.

– В новых школах увеличатся и полезные учебные площадки. Для начальных классов рассматривается отдельный блок. Для обеспечения новых школ педагогами будет подготовлено 100 тысяч квалифицированных кадров. В настоящее время определены земельные участки под строительство 433 школ, акиматам необходимо выделить ещё 155 земельных участков до конца года, – сказал Асхат Аймагамбетов.

В Региональной службе коммуникаций прошла пресс-конференция на эту тему с участием заместителя руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Алишера Бекена.

– В 2021 году был утверждён план по строительству школ, согласно которому в Восточно-Казахстанской области до 2025 года запланировано строительство 33 школ. В текущем году идёт строительство семи школ на 1520 мест, – проинформировал он.

Также по поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова стартовало строительство школ в рамках Off-take Contract. Это вид коммерческого договора, который регламентирует сделки купли-продажи ещё не произведённого товара или сырья.

В этом году начато строительство четырёх школ в отдалённых сельских округах, где была определена соответствующая потребность. Это село Жыланды Бескарагайского района, село Капай батыр Жарминского района, сёла Урунхайка и Жолнускау Курчумского района. Вместимость этих школ предусматривает от 50 до 100 мест. Как отметил Алишер Бекен, эти меры принимаются для того, чтобы население не покидало село из-за отсутствия условий для учёбы детей.

– В текущем году начато строительство школы в Усть-Каменогорске на 599 мест в районе «Нұрлы жол». Ведётся строительство школы в Риддере на 600 мест. Планируемый срок завершения работы – в этом году. Вместе с тем в посёлке Касыма Кайсенова строится школа на 320 мест, – отметил Алишер Бекен.

Он заверил, что работы по строительству школ, запланированные на 2022 год, проводятся в соответствии с графиком.

Напомним, ранее во время брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, говоря о работах, проводимых в сфере образования, Даниал Ахметов отметил, что в регионе полностью решён вопрос трёхсменных и аварийных школ.

Помимо этого он добавил, что до начала нового учебного года запланировано провести капитальный и текущий ремонт на 40 объектах образования на 1 миллиард тенге. Также на укрепление материально-технической базы предусмотрено 180 миллионов тенге.

Гульжан Естаева

Фото из архива редакции