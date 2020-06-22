Комфортно и красиво

В Абайском районе подходит к завершению запланированная работа по благоустройству.

В селе Каскабулак аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров ознакомился с ходом работ по прокладке водопровода, выполняемых подрядной организацией в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020». Его протяженность составляет 5,6 километра, завершить проект глава района поручил до 10 июля.

Благоустройство коснулось и Дома-музея Мухтара Ауэзова в селе Борили, который также входит в состав Каскабулакского сельского округа.

– В рамках подготовки к празднованию юбилея Абая Кунанбайулы по поручению акима области Даниала Ахметова в музее проводится реконструкция, – отметил Жаркынбек Байсабыров. – На территории музея уже уложили брусчатку. Стела «Борили Дом-музей Мухтара Ауэзова» будет обновлена, оборудуют места для отдыха посетителей.

Кроме того, реконструированы паспорт и символический знак на въезде в Абайский район, а по дороге в село появилась новая автобусная остановка.

В дальнейшем в Каскабулаке планируется установить 29 уличных и десять декоративных фонарей. Еще в селе обустроят площадку street workout.

Ания Есмухамет

Абайский район