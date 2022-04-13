Командная игра

В Бородулихинском районе прошли районные соревнования по волейболу.

В ДЮСШ районного центра состоялся апрельский ежемесячный турнир по волейболу на переходящий кубок акима Бородулихинского района.

В соревнованиях приняли участие команды Степного, Дмитриевского, Бородулихинского, Жезкентского, Новошульбинского округов и две команды Новопокровского сельского округа. В ходе турнира участники показали высокий уровень слаженной командной игры и высокую спортивную технику.

В финале команда Бородулихинского сельского округа одержала победу над командой Степного сельского округа. Третье место досталось команде «Спартак» из Новопокровского сельского округа.

Победители и призёры награждены грамотами акима Бородулихинского района, медалями и подарками.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников

Бородулихинский район