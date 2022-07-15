Колоритно и стильно

Гульфира Изекова изготавливает стильные национальные головные уборы, которые способны завоевать внимание даже самой искушённой модницы. А ещё она учит этому ремеслу всех желающих.

Тюбетейка (тақия) – один из древних элементов казахской национальной одежды. Этот универсальный головной убор носили как мужчины разных возрастов, так и незамужние девушки и дети. Отрадно, что сейчас он снова набирает свою популярность, благодаря появившимся современным ноткам в изделии.

На востоке Казахстана возрождением эры тюбетеек занимается Гульфира Изекова – умелица родом из села Аршаты Катон-Карагайского района. По её словам, это особое место в нашем регионе, с удивительно волшебными видами. Вероятно, те живописные пейзажи, глядя на которые, она росла, тоже в определённой степени повлияли на её любовь к прекрасному.

Талант и полезные знания о рукоделии мастерица унаследовала от матери. С самого детства она старалась учиться у неё всем тонкостям старинных казахских ремёсел.

– Мама создавала узорные стёганые одеяла – сырмак, в летнее время во дворе дома в родной деревне мыла шерсть, красила её в разные цвета и изготавливала алаши (ковровые изделия ручной работы из разноцветных шерстяных нитей – прим. ред.). Меня это занятие очень увлекало, и я тоже ткала ковры, – вспоминает Гульфира.

Теперь она живёт в Усть-Каменогорске. Во дворах областного центра таким творчеством, конечно, не займёшься. Но, к счастью, в городе есть и другие возможности для самореализации.

С начала этого года наша героиня работает в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина. Здесь она преподаёт рукоделие. Вместе со своими учениками шьёт подушечки, модные тюбетейки и маленькие сумочки, украшенные бусинами, орнаментом, которые лучше всего носить в паре с головным убором.

Кроме того, мастерица думает и об актуальных экологических проблемах и учит посетителей библиотеки шить такие полезные аксессуары, как шопперы. Эти экосумки, кстати, тоже создаются в национальном стиле – с изображениями красавиц с длинными косами и в традиционной одежде, узорами и даже мудрыми изречениями Абая Кунанбайулы. Для печати рисунков, переводимых затем на ткань, используется принтер. Фиксировать изображение на ткани помогает термопресс, который нагревается до 300 градусов. Стоит отметить, рисунки после стирки не смываются.

– Учиться рукоделию в библиотеку приходят люди разных возрастов. Желающих приобрести новые навыки бывает много. Правда, на время летних каникул количество учеников сократилось, – рассказала нам собеседница. – Иду навстречу и тем, кто хочет научиться шить любой другой вид одежды, помимо тюбетеек. Мне в радость делиться своими умениями. Уроки проводятся бесплатно для всех. Все заинтересовавшиеся могут прийти к нам в будние дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00.

Каждая из тюбетеек рукодельницы по своему уникальна и интересна. Ведь все свои работы автор изготавливает с любовью и нежностью, уделяя внимание даже незначительным деталям. К тому же дизайн изделий она продумывает сама.

Мастерица говорит, что для неё чрезвычайно важно, чтобы ткань, из которой она планирует создать тюбетейку, была качественной. Кстати, в основном она использует королевский велюр разных цветов. Также следует обратить внимание и на подбор украшений, которые подчеркнут индивидуальность. В среднем на создание одной тюбетейки у автора уходит два часа.

– Почему именно тюбетейки? Потому что это священный головной убор, который издревле носили юные казашки. В те времена девушки не выходили на улицу с непокрытой головой. Тюбетейки, в свою очередь, были очень красивыми, обшитыми всевозможными украшениями. Наши матери носили платки, а бабушки – кимешек (традиционный женский головной убор из тонкой белой ткани, плотно облегающий голову, закрывающий шею, грудь, плечи и спину – прим. ред.), – поделилась Гульфира Изекова. – Сейчас в казахстанском обществе широко распространена идея духовной модернизации, сохранения традиций. Она мне очень близка, поэтому я хочу внести посильный вклад в её реализацию. Хочется, чтобы казахская национальная одежда получила новое дыхание. Моя цель – не продавать свои изделия, а передавать ценные умения молодёжи.

Также, по её словам, девушка, которая носит тюбетейку, никогда не позволит себе совершать неподобающие поступки и будет стремиться сохранять народные традиции.

Умелица и сама любит наряжаться с национальным колоритом. В её гардеробе есть камзолы с орнаментом, которые она сшила самостоятельно.

Ещё один интересный факт из творческой жизни нашей собеседницы – её уникальные изделия носят не только казахстанцы. Однажды она подарила украшенную узорами тақию американцу Генри Бринку, преподававшему английский язык в ВКТУ им. Д. Серикбаева. Иностранец очень обрадовался такому презенту.

– Большим спросом тюбетейки пользуются среди жителей сёл области. Городские девушки чаще надевают их на тои, торжественные мероприятия, но в повседневной жизни носить этот головной убор не готовы. Надеюсь, что когда-нибудь это войдёт у них в привычку, поэтому продолжаю своё дело. Надо сказать, что те, кто уже обучился шитью тюбетеек, с удовольствием их носят, – добавила мастерица.

В будущем Гульфира Изекова планирует заняться созданием в современном стиле и других элементов казахской национальной одежды.

Гульжан Естаева

Фото из архива Гульфиры Изековой