Колоритная дегустация

В эти особенные дни марта мы все вместе встречаем светлый праздник Наурыз мейрамы, знаменующий не только весеннее равноденствие, но и обновление природы.

Весна в Восточном Казахстане наконец-то вступает в свои права, и суровые зимние будни остаются позади. Наурыз – вестник новой жизни, на персидском языке название торжества означает не что иное, как «новый день». И так повелось, чем щедрее и гостеприимнее встретишь праздник, тем благополучнее пройдёт год.

Наш сегодняшний герой Генри Бринк – преподаватель английского языка в ВКТУ им. Д. Серикбаева. Он приехал в Восточный Казахстан из штата Миннесота (США). На деле подтвердив знаменитое восточное гостеприимство, для него накрыли щедрый дастархан, приготовив традиционные блюда казахской кухни: казы, сузбе, курт, тары, баурсаки и жент.

Отведать эти яства Генри предложили с закрытыми глазами и угадать блюдо. Баурсаки, казы и курт он узнал безошибочно, а с остальными блюдами пришлось помучиться. Однако многочисленные подсказки коллег помогли пройти этот необычный квест.

– Всё было очень вкусно! В каждом блюде чувствовался казахский колорит, я бы с удовольствием поел ещё, – поделился преподаватель.

И мы не сомневаемся, что такая возможность представится ему ещё не раз, ведь на Наурыз принято угощать всех национальными блюдами с пожеланиями мира и благоденствия.

Не исключено, что традиция широко и щедро встречать весну приживётся и на земле Миннесоты, когда наш герой вернётся на свою малую родину.

Даниил Суворов