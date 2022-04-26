Колорит заповедного края

Если перед горожанами в выходные дни стоит задача запастись свежей натуральной продукцией сельского хозяйства, то им прямая дорога на ярмарки выходного дня ВКО.

В минувшую субботу на территории фермерского магазина «Фреш Маркет» организовали распродажу продуктов питания представители сектора АПК из Катон-Карагайского района.

Гастрономические предпочтения жителей областного центра разные, но также есть то, что объединяет их вкусы. Основу традиционной кухни и современных блюд, наверное, всё равно составляет мясо разных видов и сортов. В последние годы произошёл серьёзный крен в сторону мяса с минимальным содержанием холестерина. Отсюда и приоритеты, которые ещё лет двадцать назад нам показались бы немыслимыми.

Высоко котируется конина, а также казы, жал, жая и другие мясные изделия в национальном стиле. Говядина и её роль, место на потребительском рынке не подвергались сомнению. Так сказать, это неувядаемая классика. Снова выходит на ведущие роли баранина, для сельчан стало выгодным разведение овец и коз по многим причинам.

– Сегодня Катон-Карагайский район предлагает для всех горожан более пяти тон свежего натурального мяса, – говорит заместитель акима района Мерхат Нургалиев. – В том числе, 2,6 тонны говядины и 550 кг баранины по 2100 тенге за килограмм. Конины привезли 2,1 тонны по 2300 тенге за килограмм. Цены на 10-15 процентов ниже среднерыночных, что выгодно для покупателей.

Добавим, что дополнительным бонусом для клиентов является органическое происхождение продуктов. Кто однажды распробовал продукцию алтайских деревень и сёл Восточного Казахстана, выделяют их отменное качество. Не секрет, что мясо, мёд, молоко и молочную продукцию, особенно сливочное, растительное масло на официальном и бытовом уровнях активно продвигают в Алматы, откуда поступают заказы на поставку даже в частном порядке.

В свою очередь, туристы из южных городов, бывая в гостях в Катон-Карагайском районе, рассчитывают только на местное меню. Не случайно в ВКО есть практика организации коммерческих гастрономических туров, как эксклюзивного турпродукта. В рамках развития внутреннего туризма это отдельная и многообещающая тема, требующая своего раскрытия.

По информации заместителя акима района, привезли на ярмарку кумыс, рыбу, картофель, мёд, растительное масло, кедровые орехи, курт, иримшик, талкан. Особенно стоит выделить пантовую продукцию, которой привезли на 2,5 млн тенге. Это пантокрин, настойки, вытяжки на основе пантов марала, мёда, лекарственных растений и корней, лечебные и косметические мази, травяные сборы.

Продукция фармцеха «Аксу Дэен» из одноимённого сельского округа является наглядным примером глубокой переработки пантов, мёда, лесного растительного сырья. Одним словом, настоящая природная аптека.

– Наверное, ни одна ярмарка не обходится без нашей продукции, – говорит аким Аксуского сельского округа Куаныш Оралулы. – Начиная от района, до областного центра, столицы республики, включая крупные города. В летний сезон наибольший спрос со стороны отдыхающих, но и в другое время к ней имеется устойчивый интерес.

Зима на казахстанском Алтае длится дольше, чем где-либо. Сейчас сельчане готовятся к новому туристическому сезону. По поручению акима области Даниала Ахметова уделяется большое внимание развитию экотуризма, стимулируется открытие гостевых домов, укрепление сельской инфраструктуры. В прошлом году, по официальным данным, заметно возрос поток гостей и отдыхающих в заповедный край Востока. В нынешнем году прогнозируется большой наплыв туристов, которых нужно достойно принять, создать все условия. В таком случае у них появится желание в будущем вернуться в гостеприимные края, пригласить с собой знакомых и друзей, запустив цепную реакцию популяризации этих мест.

«Рудный Алтай» не раз сообщал на своих страницах, как местные предприниматели и уроженцы района, проживающие в других регионах, вкладывают инвестиции в развитие своей малой родины, строят социально-культурные объекты.

Кроме прочего, на ярмарке организовали благотворительную акцию в рамках священного месяца Рамазан. По информации представителей Катон-Карагайского района, горожанам, общей численностью тринадцать человек, в адресном порядке вручили бесплатные мясные наборы.

Меир Токобаев

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