Колледжи работают в штатном режиме

Ни один колледж Семея не будет закрыт и не лишится своего здания. Наоборот, в преддверии разделения областей и образования Абайской области было принято решение укрепить материально-техническую базу учреждений системы технического и профессионального образования Семея.

В ходе своей рабочей поездки в Семей аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов уделил этому вопросу особое внимание.

Дело в том, что в течение последних дней в социальных сетях и мессенджерах активно обсуждалась эта тема, порождая массу слухов.

– Я слышу разговоры о том, что для расселения ряда государственных служб или других организаций будут высвобождаться здания колледжей… Хочу сказать, что это лишь пустые разговоры. Ни одна школа, будь то школа искусств или музыкальная, и ни одно здание колледжа не будут высвобождаться, – подчеркнул глава региона. – В городе достаточно свободных помещений. Только бизнес может предоставить 37 тыс. кв. метров свободных площадей для размещения. Кроме того, в нашем распоряжении есть не менее 10 тыс. кв. метров свободных площадей, которые находятся в коммунальной собственности. Этих объёмов вполне достаточно для размещения всех 96 организаций с областным статусом в будущей Абайской области.

Информацию о том, что учреждения дополнительного образования и колледжи Семея лишатся своих зданий в связи с размещением областных государственных органов, опровергли и в Управлении образования ВКО на специально организованном брифинге в Региональной службе коммуникаций.

– В настоящее время в связи с созданием новой, Абайской области управлением образования проводится анализ материально-технической базы колледжей Семея. Был назначен мониторинг, в ходе которого идёт оценка не только состояния самих зданий, но и наличия оборудования, мебели и других составляющих материально-технической базы любого учреждения образования. Видимо, видя работу мониторинговой комиссии, студенты и родители забеспокоились, породив слухи об изъятии зданий и слиянии колледжей. Этот вопрос даже не рассматривается, – заявила руководитель Сайрангуль Жумадилова.

По словам руководителя отдела технического и профессионального образования Управления образования ВКО Гульмиры Искаковой, на сегодняшний день в системе ТиПО области насчитывается 82 колледжа, 28 из которых находятся в Семее. В текущем учебном году в них обучаются более 18 тыс. студентов и работают 1862 преподавателя. Более 800 ребят проживают в 11 общежитиях колледжей.

– В Семее есть колледжи, имеющие многолетний опыт подготовки кадров, их выпускники востребованы на рынке труда не только в нашей области, но и в республике и даже за рубежом. Они являются ведущими образовательными центрами по подготовке специалистов по своим направлениям. Все студенты колледжей Семея продолжат обучение в обычном режиме и получат дипломы об окончании учебного заведения по той специальности, по которой они поступали учиться. Причин для беспокойства как у студентов, так и у преподавателей, а также у родительской общественности нет. Колледжи и школы Семея работают в штатном рабочем режиме, – заверила Гульмира Искакова.

Екатерина Гуляева

Фото из архива редакции

Семей