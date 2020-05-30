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За отклонение от уплаты алиментов к административной ответственности в регионе привлечено  76 человек. По 153 материалам возбуждены уголовные дела, 15 лиц осуждены. 

Кого наказать, а кому помочь

Взыскание алиментов – щепетильный вопрос, требующий ответственного подхода. Несмотря на расторжение брака, родители должны выполнять свои обязанности по отношению к детям, в том числе и по их материальному обеспечению. К сожалению, на практике происходит с точностью наоборот.   

Так, по информации заместителя руководителя областного департамента юстиции Ермека Корабаева, в регионе на 25 мая у частных судебных исполнителей находится на рассмотрении 18251 дело о взыскании алиментов. 

– Из общего количества 6005 должников выплачивают алименты добровольно, – сообщил Ермек Корабаев. – Проблемных дел – 636, на сумму свыше 300 миллионов тенге, а 280 производств приостановлены в связи с розыском должников. 

Отметим, что за уклонение от уплаты алиментов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В счёт погашения долгов судебные исполнители по закону имеют право изымать транспортные средства, передавать квартиры взыскателям, временно приостанавливать действие водительских удостоверений должников и использовать другие методы по защите прав взыскателей и детей. Так, к административной ответственности привлечено 76 должников. По 153 материалам возбуждены уголовные дела, 24 дела направлены в суд, 15 лиц осуждены.  

– В суды Восточно-Казахстанской области  в рамках статьи 34 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» направлены семь представлений о временном приостановлении действия водительского удостовения должников по алиментным производствам, по четырем должникам уже вынесены определения судов, – сообщил заместитель руководителя региональной Палаты частных судебных исполнителей Восточно-Казахстанской области Еркебулан Кудайбергенов 

Уточним, что такие жесткие меры применяются к злостным неплательщикам. Для тех родителей, которые хотят помогать материально, но не имеют возможности, Региональная палата частных судебных исполнителей совместно с Центром занятости организует и проводит ярмарки вакансий. На предыдущих ярмарках предлагалось более 100 вакансий от предприятий региона. Результаты есть. 

– Должники по алиментам, принимающие участие в подобных мероприятиях, получили список необходимых документов и в последующем трудоустроились, – пояснил Еркебулан Кудайбергенов 

Также судебные исполнители на постоянной основе проводят агитационные мероприятия, направленные на формирование у граждан сознательности в отношении выплаты алиментов. Например, сейчас проходит акция «Заплати алименты!». В настоящий момент в счет погашения долговых обязательств взыскано более трёх миллионов тенге.  

 

Александра Исаева 

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