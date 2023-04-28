Кого берут в долю

При решении квартирного вопроса среди восточноказахстанцев всё более популярным способом приобретения жилья становится долевое участие в жилищном строительстве.

Оно привлекает своим главным преимуществом – более доступной ценой квадратных метров по сравнению с недвижимостью, уже введённой в эксплуатацию. Разница в стоимости жилья на начальном этапе строительства и готовым объектом составляет в среднем 20–30 процентов.

Тем не менее, при очевидной выгоде некоторые жители региона сомневаются в надёжности этого способа приобретения жилья. Слишком много открытых вопросов. На самые распространённые из них ответил заместитель руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля ВКО Нұржан Нұрланұлы.

– Как можно быть уверенным, что инвестированные средства гарантируют покупку жилья?

– Каждому потенциальному покупателю следует знать, что застройщики могут привлекать денежные средства только после получения разрешения местного исполнительного органа или гарантии от АО «Казахстанская жилищная компания». Такие требования определены Законом РК «О долевом участии в жилищном строительстве». Вместе с тем с покупателем в обязательном порядке должен заключаться договор о долевом участии в жилищном строительстве (ДДУ). Об этом следует знать перед подписанием каких-либо документов с застройщиком, так как некоторые компании привлекают денежные средства граждан незаконными способами, такими как заключение договоров бронирования, предварительной купли-продажи, инвестирования и так далее. Эти виды договоров не обеспечивают гарантию получения жилья.

– Как обезопасить себя от двойной продажи одного и того же жилья?

– Риск двойной продажи одного жилья может возникать из-за отсутствия централизованного учёта заключённых договоров. Чтобы исключить его при долевом строительстве, создана единая информационная система «Казреестр». В ней застройщики регистрируют договоры о долевом участии, а также вносимые в них изменения и дополнения.

– На что следует обратить внимание при заключении договора?

– Договор долевого участия должен содержать полную информацию о жилищном объекте, в том числе сведения о разрешительной документации на строительство, планировочной документации, технических условиях, сроках завершения строительства, стоимости жилья и порядке оплаты.

– Какие именно разрешения должен иметь застройщик?

– В соответствии с законодательством Республики Казахстан долевое участие организуется тремя способами:

1) получение гарантии Единого оператора (застройщик обязан заключить договор гарантии с единым оператором АО «Казахстанская жилищная компания»);

2) участие в проекте банка второго уровня;

3) привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома (застройщик обязан получить разрешение местного исполнительного органа на привлечение средств дольщиков).

В целях предостережения потенциальным покупателям при заключении договора необходимо убедиться в наличии всех разрешительных документов на привлечение средств дольщиков, а также на строительство объекта.

Также отмечу, что в настоящее время на территории Восточно-Казахстанской области лишь у одного застройщика в лице ТОО «ВВД-Құрылыс» имеется гарантия АО «Казахстанская жилищная компания».

Лилия Дроздова

Фото Тлеубека Шаяхмета