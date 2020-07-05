Когда в семье живет любовь

За плечами супругов Малгаждаровых более 40 лет, прожитых в браке. Почти столько же они отдали плодотворному труду на благо села Быструха Глубоковского района.

Их жизненный путь не был легким, но они, пройдя все испытания и трудности, сохранили теплые, трепетные чувства друг к другу, вырастили достойных детей и заслужили уважение односельчан.

Молодыми специалистами в 1984 году они приехали по распределению в совхоз «Ильичевский», существовавший тогда в селе Быструха. Клавдия Худжатовна – после окончания Семипалатинского медицинского института, Даулеткан Каримович – зооветеринарного. Их профессии были очень востребованы в селе. В те годы в Быструхе работал крупный животноводческий комплекс. Главу семьи приняли главным зоотехником в цех животноводства, его супругу – терапевтом во врачебную амбулаторию.

Малгаждаровы ответственно трудились, набирались опыта. Особенно сложно приходилось Клавдии Худжатовне. Сельский врач может полагаться только на себя, каждый день учится принимать быстрые, но в то же время взвешенные решения. Она была окружена постоянным вниманием мужа, который разделял ее заботы, и это придавало ей сил и уверенности.

Даулеткана Каримовича односельчане сразу узнали не только как грамотного специалиста, профессионала своего дела, но и как человека, неравнодушного к проблемам других людей. Долгое время он трудился в сельском хозяйстве, параллельно получил второе образование. Позже был назначен главным экономистом совхоза. Когда начали образовываться крестьянские хозяйства, его приняли экономистом в КХ «Селиванов И.М».

В 2009 году Даулеткана Малгаждарова пригласили в акимат округа в качестве ведущего специалиста, а спустя четыре года выбрали местным акимом.

За время его пребывания на этом посту проведен текущий ремонт всех дорог на улицах Быструхи, двух мостов через речки Убинка и Марчиха, подведено уличное освещение, построена часовня. Все пожелания жителей округа, высказанные на отчетных встречах, поэтапно реализуются.

– Наш аким очень ответственный руководитель, – отзывается о главе округа председатель Быструшинского совета ветеранов Наталья Акентьева. – К выполнению своих должностных обязанностей он относится добросовестно, поэтому три года назад его переизбрали на второй срок. Люди верят, что все их предложения будут рассмотрены и решены.

О том, что посвятит свою жизнь медицине, Клавдия Ярулина знала с детства. После окончания школы работала санитаркой в больнице, потом поступила в мединститут.

После нескольких лет работы терапевтом в сельской больнице ее назначили главным врачом, она руководила коллективом из 13 человек. После стала заведующей амбулаторией.

За открытое сердце, многолетний самоотверженный труд Клавдия Худжатовна в 2014 году была награждена медалью «Шапағат», что в переводе с казахского означает

«милосердие».

В работе у супругов, конечно, были сложные моменты. Но помощь, поддержка, любовь семьи, друзей, односельчан помогали справиться с ними. Клавдия Худжатовна, выйдя на заслуженный отдых, продолжает оказывать медицинскую помощь односельчанам.

Даулеткан Каримович тоже готовится выйти на заслуженный отдых. Говорит, тогда появится больше времени на семью, внуков. Но желание помочь разрешить жизненные трудности других остается в нем неизменным.

Супруги Малгаждаровы вырастили двух дочерей, дали им хорошее образование, радуются успехам шестерых внуков.

Так и идут супруги вместе по жизни более четырех десятков лет. Признаются, что не устали от долгого и не всегда простого пути, ведь им всегда помогало правило: если все печали и радости разделишь на двоих – в два раза легче станет!

По их словам, пронести любовь через всю жизнь не сложно. Для взаимного счастья достаточно лишь немного понимания, терпения и согласия.

– Главное в семейной жизни – это, конечно, любовь, терпение и уважение, – говорит Даулеткан Каримович. – Мы с женой всегда уступали друг другу. Наверное, это и является секретом нашего счастья.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район