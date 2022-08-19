Когда в ответе за двоих

Как максимально обезопасить себя от коронавирусной инфекции беременным женщинам?

Когда речь идет сразу о двух жизнях, вопрос профилактики становится крайне важным.

Главный внештатный акушер-гинеколог Управления здравоохранения ВКО Марат Куксегенов рассказал, какие профилактические меры должны соблюдать беременные женщины, чтобы не заразиться КВИ.

В группе риска

По его сведениям, сегодня в регионе на учёте по беременности состоят более 12 тысяч женщин. Из них одна получает лечение от ковида в условиях стационара, еще три женщины находятся на амбулаторном режиме.

– Ввиду снижения иммунитета во время беременности женщины находятся в группе риска по всем инфекциям, – отмечает Марат Куксегенов. – Беременной женщине необходимо обратиться за медицинской помощью при любых проявлениях COVID-19. Основные симптомы коронавируса: повышение температуры тела, общая слабость, ломота в теле, нарушение вкуса и обоняния, сухой кашель, затруднённое дыхание или одышка. Беременная с коронавирусной инфекцией должна находиться под постоянным наблюдением медицинского работника, с проведением мониторинга температуры тела, пульса, частоты дыхательных движений, артериального давления, для своевременного выявления возможных осложнений и предупреждения тяжёлого течения болезни.

Усилить бдительность

Врачи не перестают напоминать будущим мамам о соблюдении профилактических мер защиты от COVID-19, прежде всего, о вакцинации. Это, по их мнению, остается единственной эффективной мерой в борьбе с циркулирующими и новыми штаммами инфекции.

По словам эксперта, в настоящее время в Восточном Казахстане активно ведётся кампания по ревакцинации против коронавирусной инфекции. Благодаря этому эпидемиологическая ситуация по заболеванию КВИ в области стабильная.

Безусловно, масочный режим, социальная дистанция, самоизоляция (если позволяет ситуация) остаются актуальными для беременных.

– Женщинам «в положении» необходимо минимизировать свои контакты, – говорит главный акушер-гинеколог. – Беременность – это особое состояние, когда речь идёт сразу о двух жизнях, в этой ситуации особенно важно ответственное отношение к своему здоровью и здоровью своего будущего малыша.

Прерывать или нет?

Многих женщин волнует вопрос: нужно ли прерывать беременность, если заболела на ранних сроках?

– Если COVID-19 настиг будущую маму в первом триместре, прерывать беременность не нужно, – поясняет Марат Куксегенов. – Отрицательное влияние вируса на плод не доказано. При тяжёлом течении заболевания вопрос о пролонгировании беременности решается консилиумом врачей. Высокая температура может оказаться губительной для малыша, а лекарства, спасающие жизнь матери, могут давать эмбриотоксические эффекты.

Что делать после выздоровления?

Если женщина переболела ковидом во время беременности, она подлежит более тщательному мониторингу и наблюдению.

Всем перенёсшим лёгкую или среднетяжёлую форму заболевания каждые четыре недели с первого по третий триместр проводится УЗИ для оценки динамики роста плода.

После тяжёлых форм заболевания, по словам врача, требуется более интенсивное ультразвуковое, допплерометрическое и КТГ-наблюдение.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников