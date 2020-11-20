Когда судак пойман не так 

В регионе выявлены многочисленные факты незаконной охоты и рыболовства, сумма штрафов составила более трёх миллионов тенге.

Напомним, в Восточном Казахстане в течение месяца проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», в ходе которого сотрудники Департамента полиции ВКО выявили более 400 административных правонарушений.

Так, 218 из них – нарушения правил охоты, 154 случая – правил рыболовства. Помимо этого выявлено 11 экологических преступлений. Общая сумма административных штрафов составила более трёх миллионов тенге.

– На автодороге Омск – Майкапчагай полицейские задержали автомобиль «ВАЗ-2107», – сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев. – Водитель автомобиля перевозил рыбу (судака) общим весом 79 килограммов без соответствующих документов. Материальный ущерб составил более 300 тысяч тенге.

В отношении жителя села Тугыл ведётся досудебное расследование по факту перевозки незаконного груза.

Добавим, что сотрудники природоохранной полиции регулярно проводят рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению фактов нарушения природоохранного законодательства на территории Восточно-Казахстанской области.

Пресс-служба Департамента полиции ВКО