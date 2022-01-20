Когда рассеялся дым…

В конце прошлого года жителей Усть-Каменогорска напугали клубы розового дыма, поднимающиеся из трубы одного из крупных промышленных предприятий. Причину появления такого окраса у дыма пояснили в Департаменте экологии после проведённой внеплановой проверки.

Напомним, 21 декабря прошедшего года в социальных сетях распространялось видео, свидетельствующее о возможной аварии на АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», в результате которой образовался дым розового цвета в цехе №2 – отделении производства тетрахлорида титана и пентаоксида ванадия.

Для выяснения обстоятельств специалисты Департамента экологии без открытия проверки выехали на место, чтобы провести инструментальные замеры на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Но на момент приезда сотрудников дым не имел уже такого оттенка, каким он был на фото- и видеоматериалах, размещённых в социальных сетях. По результатам измерений на границе санитарно-защитной зоны был установлен факт превышения хлора от предельно-допустимой концентрации в 4,5 раза.

По словам главного государственного экологического инспектора ВКО Рауана Турарова, для однозначного утверждения причастности предприятия к этому факту необходимо одновременное проведение замеров на самой трубе металлургического гиганта. Для этого в тот же день была зарегистрирована внеплановая проверка с 21 декабря 2021 г. по 5 января 2022 года.

Вместе с тем, в Департаменте промышленной безопасности по ВКО сообщили, что по итогам рассмотрения обращения горожан и изучения видеоматериалов из социальных сетей, данное происшествие не классифицировалось как аварийное.

О результатах государственной экологической проверки подробно рассказал главный государственный экологический инспектор области. Он отметил, что причиной розового дыма на предприятии стала одновременная чистка четырёх фурм технологического оборудования под давлением, выделением паровоздушной смеси после взаимодействия отвального шлама со сжатым воздухом с содержанием влаги.

– Появление красного окраса паровоздушной смеси объясняется наличием железа в отвальном шламе. Однако данная процедура не предусмотрена проектными решениями, на которое выдано заключение государственной экологической экспертизы, что противоречит требованиям п.8 ст.202 Экологического кодекса, – сообщил Рауан Тураров.

В связи с этим предприятие было привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 332 КРК об АП («Невыполнение требований, содержащихся в заключении государственной экологической экспертизы»). Сумма штрафа в порядке сокращённого производства составила 510 475 тенге.

– Однако на видеоматериалах, опубликованных в социальных сетях, зафиксировано избыточное количество паровоздушной смеси розового цвета, образованной при чистке фурм и выпущенной через общеобменную вентиляцию и фонари. Они не прошли должной очистки согласно проектным решениям в нарушение требований п.1 ст.207 Экологического кодекса («Неиспользование сооружений или оборудования для очистки и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сброса сточных вод»). За это предприятие было оштрафовано на 1 750 200 тенге, – добавил главный государственный экологический инспектор области.

Вместе с тем, по результатам замеров 22 декабря 2021 года на основной дымовой трубе цеха №2 газоочистки №5 выявлено превышение в 8,9 раза по оксиду углерода, в 2,1 раза – по хлор водороду.

За допущение превышения установленных нормативов вредных выбросов АО «УК ТМК» привлечено к административной ответственности на сумму 2 371 015 тенге.

Департамент экологии выдал предприятию предписание об устранении нарушений и внедрении более эффективных природоохранных мероприятий по достижению нормативов ПДВ и обеспечивающих очистку отводящих газов, образуемых в цехе №2.

– В настоящее время на рассмотрении в нашем ведомстве находится план по устранению нарушений, где предусмотрены мероприятия со сроками исполнения и суммами затрат на их реализацию. Согласно плану, предприятие обязуется впредь не проводить чистку одновременно четырёх фурм и над каждой фурмой предусмотреть систему отведения газа для последующей чистки, – сообщил Рауан Тураров.

Отметим, на сегодняшний день АО «УК ТМК» оплатило все штрафы. По результатам исполнения предписания сотрудники Департамента экологии по ВКО проведут ещё одну внеплановую проверку на предприятии.

Дарья Антон

Фото из открытых источников