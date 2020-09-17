Когда прошли все сроки 

Из-за халатности подрядчиков в Семее сорваны сроки капитального ремонта корпусов городского Перинатального центра.

Вчера аким ВКО Даниал Ахметов побывал в городе с рабочей поездкой. Глава региона оценил качество ремонтных работ в театре имени Абая. Напомним, такая масштабная реконструкция проведена здесь впервые за долгие годы. За лето благоустроена прилегающая территория, обновлён фасад, полностью изменился и облик театра изнутри. Преобразились фойе и зрительный зал. По завершении карантинного режима артисты театра выйдут уже на обновлённую сцену. Масштабный ремонт проведён и в музее имени Абая, который стал красивее и современнее.

В скором времени завершатся работы на Арбате. После укладки тротуарной плитки здесь планируется установка скамеек, скульптур и фонарей.

Семейчане с нетерпением ожидают начала работы городского Перинатального центра, однако в ходе посещения объекта главой региона выяснилось, что подрядчики не укладываются в установленные сроки.

Капитальный ремонт ведёт компания из города Кокшетау, которая выиграла тендер на 780 миллионов тенге, однако на сегодня освоена лишь малая часть, работы выполнены на 25 процентов. Для центра уже приобретено высокотехнологичное оборудование, которое по вине нерадивых подрядчиков простаивает без дела.

– Компания ТОО «Бай-сын-А» из Акмолинской области выиграла тендер на 780 миллионов тенге, освоила лишь 32 из них, – отметил Даниал Ахметов. – Мы обязательно завершим этот объект. По непонятным для меня причинам, не имея ни сил, ни возможностей, подрядчики взялись за дело и провалили его. В результате, в важный для региона год, когда мы планировали здесь сделать укомплектованный современным оборудованием перинатальный центр, из-за недобросовестной работы подрядчиков мы этого сделать не можем.

По словам главы региона, теперь есть только один путь решения проблемы – расторжение договора с подрядчиком в судебном порядке. Очевидно, что к окончанию года этот объект не будет введён в эксплуатацию.

Мария Щетинина

Семей