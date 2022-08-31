Когда помощь – скорая

В областной Станции скорой медицинской помощи обновили техническую базу и внедрили систему централизации службы.

Благодаря этому работники ССМП получили возможность определять категорию срочности вызова, оперативно направлять на место ближайшую свободную бригаду, контролировать время её прибытия по сигналу GPS и даже получать онлайн-консультацию старшего врача смены.

Напомним, с недавнего времени службе скорой медицинской помощи был присвоен статус областной. В рамках этой реформы принят комплекс мер по улучшению качества оказания скорой медицинской помощи. В их числе – внедрение единой автоматизированной системы по приёму и обслуживанию вызовов скорой помощи «Комек», которая позволяет значительно сократить время передачи вызовов бригадам СМП.

– Все выездные бригады СМП оснащены смартфонами с установленным в них специальным программным обеспечением. При поступлении вызова медики фиксируют информацию сразу в программе и в ней же передают вызов свободной бригаде. Вызов поступает на смартфоны в форме электронной карты вызова, в которой сразу отражены жалобы пациента и выставлены категории срочности, – рассказали в ВКО ССМП.

Важно, что теперь на вызов к пациенту можно направить любую свободную бригаду, без деления на районы, как это было раньше.

– На начальном этапе внедрения этой реформы наблюдалось некоторое недоверие населения. Люди, проживающие в сельской местности, считали, что если службу переводят в город, значит и бригада к ним будет выезжать из города. Однако переданные областной станции СМП отделения по-прежнему продолжают свою работу по оказанию скорой помощи населению без какого-либо ущерба для них. Централизация проведена для улучшения качества обслуживания населения, так как после передачи их в состав областной станции СМП работа всех районных подразделений СМП контролируется старшими врачами с большим опытом, что облегчает работу бригад и позволяет вести контроль за качеством медицинского обслуживания населения, – пояснили в медорганизации.

В настоящее время штат сотрудников оперативного отдела расширен: в сутки на дежурство заступают 15 фельдшеров по приёму вызовов скорой помощи, что позволяет обеспечить доступность обращения в службу всему населению региона. Не так давно был обновлён и автопарк всех станций скорой медпомощи области.

Бахыт Сарсембаева