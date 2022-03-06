Когда побегут ручьи

В Абайском районе идёт подготовка к весенним паводкам.

Отделом по чрезвычайным ситуациям Абайского района совместно с районным акиматом разработан и утверждён план мероприятий на период весеннего паводка.

Специалистами проводится регулярный обход жилых домов, выдача предписаний по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, разъяснительная работа с владельцами домов по расчистке дворов от снега и льда. Этой деятельностью охвачено свыше 3,7 тысячи жителей.

Также в образовательных учреждениях района помимо уроков о правилах пожарной безопасности, проводятся занятия с учащимися о мерах безопасности во время весенних паводков.

В целом в регионе на паводкоопасный период подготовлено пять единиц техники, три мотопомпы, пять напорных пожарных рукавов и два напорно-всасывающих рукава. А также 22 человека личного состава.

Отметим, согласно гидрометеорологической информации по району на 25 февраля, уровень промерзания земной поверхности составляет 117 сантиметров. В прошлом году в это же время он составлял 90 сантиметров. Толщина снега порядка пяти сантиметров, а в 2021 году она составляла ноль сантиметров.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников

Абайский район