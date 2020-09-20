Когда одной любви недостаточно 

Актуальные вопросы защиты материнства и детства обозначил в Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент сказал, что в этом отношении необходима новая парадигма социальной политики.

Эффективные меры, предложенные Главой государства, ориентированы на улучшение семейно-демографической ситуации в стране, повышение качества жизни людей, социальную справедливость.

НОВАЯ ПАРАДИГМА

«Предмет серьёзной обеспокоенности – семейно-демографическая ситуация, – говорится в Послании. – К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей.

Соцопросы показывают, что около 20 процентов казахстанцев считают это весомым основанием для развода. Прогнозы ООН в отношении роста населения Казахстана, в сравнении с нашими соседями по Центральной Азии, неутешительные. Поручаю Правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби». Надо увеличить количество квот по программам ЭКО до семи тысяч, то есть в семь раз».

Также Глава государства подчеркнул, что особое внимание нужно уделить вопросам безопасности и охраны прав детей. Значительно ужесточена уголовная ответственность за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Но проблема остаётся острой.

– Такие преступники заслуживают более сурового наказания, без права на помилование и тем более досрочное освобождение, – подчеркнул Президент РК. – Они должны содержаться в учреждениях максимальной безопасности. Каждое подобное дело должно быть на особом контроле органов прокуратуры. Бездействие или халатное отношение со стороны социальных и правоохранительных органов будет строжайше наказываться. В целом нам необходима новая парадигма социальной политики.

ДРУГАЯ СТОРОНА

Вместе с тем есть иная проблема, связанная с желанием некоторых казахстанцев иметь детей, которая нередко оборачивается для последних психологической травмой. Речь идёт об особенностях усыновления. Ведь хуже сиротства может быть только социальное сиротство, когда ребёнок остаётся один при живых маме и папе.

В Восточном Казахстане по этому вопросу работает Национальное агентство по усыновлению (НАУ), одним из его меценатов является наш земляк Айдын Рахимбаев, который сам усыновил воспитанников детского дома.

Цель фонда – искоренение социального сиротства. На протяжении пяти лет этой организацией сделано много добрых дел. За период работы фонда в регионе при содействии специалистов НАУ немало детей обрели новые семьи. Действуют 17 филиалов по республике, а также единая горячая линия 1422 по вопросам приёмного родительства.

– Самое страшное – это возвраты детей, – говорит специалист по семейному устройству НАУ по ВКО Карина Марянян. – Когда ребёнок попадает в детский дом в силу каких-то жизненных обстоятельств, это ещё можно как-то объяснить, он получает травму. Но когда он оказывается там повторно при возврате уже приёмным родителем – это ещё больший крах его мира и надежд. Основная причина возвратов – психологическая неготовность взрослого к приёмному родительству. Ведь у каждого ребёнка своя история, он не «клей» для скрепления семей и не микстура для оздоровления личных или семейных хворей взрослых. Собственно, одной из задач Школы приёмного родителя является профилактика возвратов детей обратно в учреждение.

Цель Школы приёмных родителей (ШПР) – подготовить пару к приёму ребенка из детского дома, дать всю необходимую информацию, помочь найти ответы на важные вопросы, понять собственные возможности и ограничения, осознать готовность стать приёмными родителями.

В ходе прохождения ШПР кандидаты получают понимание специфических особенностей и потребностей приёмного ребенка; осознание своих способностей и возможностей как приёмного родителя; понимание того, какого ребёнка они могли бы принять в семью и какая форма устройства подходит.

ОТ УСТРОЙСТВА ДО АДАПТАЦИИ

В 2019 году вышел закон об обязательной психологической подготовке кандидатов на усыновление. С 1 июля 2020 года он вступил в силу.

В этом же году Национальное агентство по усыновлению обучило в рамках своих образовательных стандартов 122 сотрудника детских домов по республике. В ВКО прошли обучение 15 тренеров, которые могут проводить психологическую подготовку кандидатов к приёму ребёнка в семью на базе детского дома.

Программа Школы приёмных родителей на базе НАУ – это авторская программа, разработанная на базе Питтсбургского университета (США).

– Программа состоит из 14 групповых занятий в формате тренинга и включает консультирование по социально-правовым вопросам и индивидуальное психологическое диагностирование на выявление готовности кандидатов к приёмному родительству, – говорит специалист по семейному устройству. – Занятия в школе приёмных родителей учат, как понять детей разного возраста, оказавшихся в тяжёлых условиях, как пережить трудное поведение ребёнка, дают основы законодательства РК о семейном устройстве детей, оставшихся без попечения родителей.

ЧЕТЫРЕ ШАГА

– На сегодняшний день 1199 детей по республике устроены в приёмные семьи при содействии НАУ, – отметила Карина Марянян. – В своей работе специалисты НАУ применяют четыре базовых элемента в процессе взаимодействия с приёмными родителями, которые также приняты и в других странах мира. Мы руководствуемся в этом не только профессиональными, но и этическими принципами.

В первую очередь, это консультация людей, которые потенциально могут стать приёмными родителями. Из тех, кто подаёт заявку, лишь 30–40 процентов действительно могут принять ребёнка в семью. Поэтому здесь нужны профессиональные навыки, которые позволят донести до потенциальных родителей понимание, почему они хотят взять в семью ребёнка и чего ожидают от своего семейства в расширенном виде. Это называется первичное диагностическое собеседование и выявление мотива.

– На втором этапе идёт обучение приёмных родителей, а на третьем – поиск соответствия, – отмечает собеседница. – Есть родители, которые замечательно принимают маленьких детей, но они не смогут строить взаимоотношения с тинэйджерами. Надо всё очень тщательно продумать. В Школе приёмных родителей как раз и рассказывается, каковы потребности конкретного ребёнка. Важно оценить способности и возможности кандидатов в приёмные родители, чтобы найти наилучшее взаимодействие между ними.

И, наконец, финальная стадия – сопровождение. Это не просто наблюдение со стороны, а оказание психологической и юридической поддержки.

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Приведём несколько интересных фактов, которые без лишних слов иллюстрируют изменение ситуации за последние два года.

По данным Национального агентства по усыновлению, за несколько лет реализации проекта поступило почти десять тысяч обращений казахстанцев, в том числе на телефон горячей линии 1422 и через 17 кабинетов консультирования.

Наблюдается динамика сокращения количества детей в детских домах. Так, если в 2013 году в них было 10887 воспитанников, то в текущем году – 4600. Также количество граждан, желающих продолжить сотрудничество с НАУ, растёт с каждым годом.

ДРУЗЬЯ И ПАРТНЁРЫ

Общественный фонд «АНА ҮЙІ» уже более семи лет осуществляет свою деятельность с целью профилактики социального сиротства и уменьшения количества детей, попадающих в детские дома.

В настоящее время в фонде действуют два основных проекта: «Дом мамы» и «Агентство по усыновлению».

Если проект НАУ нацелен на устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в казахстанские семьи, то проект «Дом мамы» предотвращает попадание детей в интернатные учреждения. Таким образом, фонд комплексно подходит к вопросу искоренения социального сиротства в стране.

Дома мамы оказывают помощь матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации с новорождённым ребенком на руках. Цель проекта «Дом мамы» – предотвращение отказа матери от малыша и сохранение ребенка в кровной семье. Сегодня фондом открыт и действует 21 «Дом мамы» в 18 городах Казахстана.

«Дом мамы» предлагает женщинам жильё, питание, медицинское обслуживание, всё необходимое для жизни в условиях, максимально приближенных к домашним, на срок до шести месяцев. С подопечными работают специалисты, которые помогают им преодолеть кризис.

За время работы проект «Дом мамы» показал свою актуальность и эффективность. Сегодня благодаря ему в стране предотвращается 67 процентов потенциальных отказов матерей от своих новорождённых детей. Проект оказал помощь более 4500 женщинам с детьми.

– Отдельная тема – возвраты детей, – подчёркивает директор детского дома «Үмiт», председатель Совета матерей АНК ВКО Майра Бейсеканова, имеющая 45 лет педагогического стажа. – Это большое потрясение для ребёнка. Нельзя заставлять детей плакать. Они беззащитны. Мы всегда предлагаем потенциальным родителям гостевой вариант, когда понравившегося ребёнка можно взять в семью, например на выходные или праздники, присмотреться друг к другу, пообщаться.

Дом юношества – это не только заключительное звено в цепочке детских учреждений. Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, остаются до трёхлетнего возраста в Доме малютки, затем поступают в детские дома или школы-интернаты, где учатся до 9 или 11 класса. А в период получения подростками бесплатного среднего специального, технического или высшего образования они проживают в Доме юношества

до 23 лет.

Социальная адаптация детей такой категории – непростое дело. Для включения детей в общество необходимо изменить их образ жизни, отношение к себе, к своему прошлому и будущему, близкому окружению. Это ежедневный труд.

Ева Ким