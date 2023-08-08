Когда нет сил терпеть

В народе говорят: «Бьёт, значит, любит». Только так ли это на самом деле? Почему всё чаще современные женщины и дети должны терпеть систематические побои и унижение со стороны своих отцов и мужей? Почему от семейных агрессоров страдают пожилые люди, которые не могут дать отпор своим выросшим детям? Почему дети, мальчики и девочки, так часто сегодня становятся жертвами сексуального насилия, в том числе со стороны своих старших близких родственников?

Как решить эту непростую задачу? Как помочь жертвам бытового насилия, что делается для их защиты и привлечения к ответственности виновных? Об этом и многом другом мы поговорили с представителем Уполномоченного по правам человека по Восточно-Казахстанской области Сериком Мизанбековым.

– Серик Маратович, одной из главных проблем современного общества в Казахстане, в том числе на территории Восточно-Казахстанской области, остаётся бытовое насилие. Жестокому обращению в семье подвергаются женщины и дети, пожилые люди и люди с инвалидностью. Недавно в законную силу вступили поправки в законодательные акты, регулирующие нормы привлечения к ответственности за бытовое насилие. Как вы думаете, это поможет решить проблему семейных побоев?

– Соглашусь с вами, что количество случаев семейно-бытового насилия в Казахстане растёт из года в год. Несмотря на принимаемые меры со стороны государства и гражданского общества, эта проблема по-прежнему существует. Чуть больше месяца назад, 30 июня, на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Глава государства вновь заострил внимание на вопросах необходимости принятия срочных мер по комплексной профилактической работе в данной сфере.

Так, по информации, предоставленной Генеральной прокуратурой РК, за 2018–2022 годы наблюдается рост по тяжким и особо тяжким преступлениям. При этом в отношении женщин рост по тяжким преступлениям составил 15%, а по особо тяжким – 20%. Значительно возросло и количество убийств, где жертвами стали именно женщины: в 2017 году было зарегистрировано 39 фактов, а в 2021 – уже 103.

За эти же годы совершено 441 бытовое причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего, из которых 224 женщины. Из 1,5 тыс. фактов нанесения вреда здоровью средней степени тяжести в отношении женщин совершено 1,2 тыс. правонарушений.

По данным ОЮЛ «Союз кризисных центров», только за последние девять месяцев количество случаев бытового насилия в стране выросло почти вдвое. За помощью в кризисные центры ежегодно обращаются по телефону около 70 тысяч женщин. И каждая из них подверглась насилию со стороны родных и близких людей. Женщин бьют мужья, родители, братья и даже выросшие дети.

Полагаем, наблюдаемый сегодня рост числа преступлений в отношении женщин в определённой степени является последствием декриминализации в 2017 году таких статей УК за бытовое насилие, как «побои» и «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

– Что же мешает государству и обществу решить важнейшую задачу обеспечения безопасности женщин и детей? Как эффективно защитить женщин от семейных дебоширов и деспотов?

– Анализ ситуации по бытовому насилию показал, что основными факторами, препятствующими эффективному решению проблемы противодействия бытовому насилию, можно назвать, во-первых, отсутствие комплексной стратегии и межведомственной координации по борьбе с насилием в обществе; во-вторых, отсутствие эффективного механизма выявления, оперативного реагирования и оказания комплексной помощи жертвам бытового насилия; в-третьих, неэффективность действующих мер для предотвращения бытового насилия; ну и, наконец, в-четвёртых, нескоординированная деятельность кризисных центров и организаций, оказывающих специальные социальные услуги.

Отмечу, что на территории Казахстана в настоящее время работает 41 кризисный центр, 14 из которых – государственные. Однако, несмотря на форму собственности, деятельность каждого из них направлена на реабилитацию и ресоциализацию жертв бытового насилия.

Вместе с тем практика показывает, что государственные центры по оказанию специальных социальных услуг, специализирующиеся на оказании помощи жертвам бытового насилия, принимают своих подопечных только после того, как они подают заявления о случившемся насилии в полицию.

Ещё одна существенная проблема, носящая системный характер – это отсутствие комплексной реабилитационной программы по работе с агрессорами. В Казахстане необходимо разработать и ввести в практику специальные психологические курсы по работе с людьми, склонными к насилию. Также жизненно необходимы эффективные механизмы прохождения курса лечения от нарко- и алкогольной зависимости, нужно оказывать помощь в трудоустройстве, помогать решать конфликты в семье, выявляя истинные причины ссор и побоев женщин и детей.

– Как вы думаете, какие главные причины семейных конфликтов и ссор, приводящие порой к драмам и даже трагедиям: физическому увечью, нанесению тяжкого вреда здоровью и даже смерти женщины?

– Если смотреть в корень, мы увидим одну из главных причин всех бед в подобных семьях – материальная зависимость от мужей. Именно женщина страдает от издевательств мужчины, а в большинстве случаев жертвами становятся и дети.

Рассмотрим жизненную ситуацию. Семья с детьми. Муж избил жену, и она написала заявление в полицию. А что в итоге? Если на него наложат административный штраф – пострадает семья; если его подвергнут административному аресту, он лишится работы – пострадает семья; если ему судом будет назначено уголовное наказание в виде лишения свободы – опять-таки пострадает семья.

Какая женщина захочет ещё больше усугубить ситуацию? Поэтому они в большинстве случаев терпят издевательства и лишь в крайних случаях обращаются в полицию за защитой.

– Какие шаги предпринимаются государством для решения проблем, связанных с бытовым насилием?

– На сегодня в Казахстане для определения дальнейшей стратегии обеспечения правопорядка, включающей в себя предотвращение насилия в отношении женщин и детей, и создание системы комплексной защиты и помощи потерпевшим, разрабатываются такие важнейшие стратегические программы, как Концепция обеспечения общественной безопасности в партнёрстве с обществом на 2024–2028 годы и План действий по реализации данной концепции.

Институт Уполномоченного по правам человека, тщательно изучив этот вопрос, зная его, так сказать, изнутри, внёс несколько предложений в Концепцию обеспечения общественной безопасности в партнёрстве с обществом.

В первую очередь, считаем необходимым внедрить в практику работы систему KADES. Это бесплатное приложение для мобильного телефона, которое помогает предотвратить насилие в отношении женщин и детей.

Обратимся к опыту Турции. В этой стране существует официальное бесплатное приложение МВД Турции KADES, представляющее собой тревожную кнопку, которую можно нажать, если женщине угрожает опасность со стороны супруга или любого другого мужчины. Используя геолокацию, приложение направляет вызов в отделение полиции, и ближайший патруль, получив сигнал бедствия, в считанные минуты приезжает к женщине, нуждающейся в помощи и защите.

Также в Казахстане следует внедрить систему оценки работы и мотивации среди сотрудников правоохранительных органов, которая будет зависеть от количества и качества раскрытых дел по гендерному насилию.

Кроме того, можно и нужно внедрить в План развития территории региона ключевые целевые индикаторы по укреплению института семьи и профилактике семейного неблагополучия, бытового насилия и жестокого обращения, насилия в отношении детей. Это станет действенным стимулом для включения в эту работу местных исполнительных органов, а не только полиции.

Ну и, конечно, стоит пересмотреть принципы деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и женщин. Если потребуется, рассмотреть возможность их полной перезагрузки. Да и стандарты оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия тоже требуют основательного пересмотра и переосмысления.

– Поговорим о детях. Только за последнее время мы стали свидетелями целой серии фактов сексуального насилия в отношении мальчиков и девочек, которые не достигли даже подросткового возраста. Причём есть случаи, когда насильниками становятся близкие родственники и даже отцы этих детей. Какие меры предпринимаются для защиты детей?

– На национальном уровне права детей гарантируются множеством законов и нормативно-правовых актов гражданского, административного и уголовного права. В Кодексе по административным правонарушениям РК, например, имеется целая глава, посвящённая правонарушениям, посягающим на права несовершеннолетних, где санкции варьируются от штрафа до ареста.

А вот за факты насилия над детьми преступник карается лишением свободы на различные сроки. Есть и наказание в виде химической кастрации насильника.

Как известно, с 1994 года Казахстан является участником Конвенции о правах ребёнка. Данный документ обязует государства принимать необходимые меры для обеспечения наилучших интересов детей, в том числе их защиты от всех форм физического или психологического насилия.

В 2007 году Советом Европы принята Лансаротская конвенция по защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Её целями являются предотвращение сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении детей и борьба с ними; защита прав пострадавших детей и поддержание национального и международного сотрудничества для борьбы с этим явлением.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) неоднократно призывал Казахстан присоединиться к данному документу, поскольку он направлен на превенцию насилия и реагирование на нарушения прав детей. Однако вопрос до сегодняшнего дня остаётся открытым.

В соответствии с Конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», омбудсмен вправе вносить предложения о ратификации международных договоров в области прав и свобод человека.

Учитывая значительный потенциал Лансаротской конвенции по защите прав детей, конкретных механизмов, посвящённых профилактическим, защитным и уголовно-правовым аспектам борьбы со всеми формами сексуальной эксплуатации, сексуального насилия, защите жертв преступлений, институт омбудсмена в Казахстане предлагает рассмотреть возможность ратификации данного документа в нашей стране.

Но и без этого документа мы стараемся приложить все усилия, чтобы защитить права наших детей. Разбираемся буквально по каждому случаю, в том числе совместно с Уполномоченным по правам ребёнка в ВКО.

К примеру, на днях в социальных сетях опубликовано видео о насилии над малолетним ребёнком со стороны воспитателя учреждения – Дома ребёнка ВКО. После разбирательства мы установили, что этот факт действительно имел место. Но только в 2018 году. И в отношении работника Дома ребёнка в тот период было возбуждено уголовное дело. Данный факт рассмотрен на оперативном совещании акима области с участием соответствующих уполномоченных управлений, Уполномоченного по правам ребёнка в ВКО, обсуждены и запланированы конкретные мероприятия по реагированию на подобного рода публикации.

Безусловно, в последнее время медиа, особенно социальные сети, стали играть всё более важную роль в обществе. Но не всегда их влияние оказывается положительным в части достоверности предоставляемой информации широкой аудитории. Массовые СМИ, мобильные приложения, сайты, форумы и блоги иногда преподносят субъективную, не проверенную информацию как достоверные факты либо вновь и вновь публикуют очень старые, неактуальные, «отработанные» факты под видом только что случившихся, тем самым лишний раз поднимая шквал негатива в обществе. Недостоверные факты, искажения правды и негативный тон статей могут создавать неточное представление о ситуации, что приводит к ошибочным выводам и негативным настроениям в обществе.

В связи с этим хочу отметить, что основными принципами деятельности СМИ, закреплёнными в Законе РК «О средствах массовой информации», являются объективность, законность, достоверность и уважение частной жизни, чести, достоинства человека и гражданина.

Уверен, что прежде чем публиковать ту или иную информацию, необходимо проверить её на соответствие вышеуказанным требованиям. Вместе с тем, государственные уполномоченные органы всех уровней и ветвей власти должны всецело способствовать и совместно оперативно отрабатывать поступающую информацию от представителей СМИ в целях предоставления объективных сведений населению, в том числе оперативного опровержения так называемой фейковой, недостоверной, ложной, неактуальной информации, которая регулярно появляется на информационных просторах.

Екатерина Гуляева