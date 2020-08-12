Когда не всё равно

Сотрудники областного Многопрофильного центра онкологии и хирургии помогли

своей пациентке обрести новый дом.

Проявление сострадания и умение искренне сопереживать своим пациентам, пожалуй, так же важно, как и своевременное оказание медицинской помощи. Медики областного онкоцентра помогают не только исцеляться людям, измученным болезнью, но и оказывают им помощь в разрешении жизненных проблем.

75-летняя Мария Ивановна (имя и отчество изменены) несколько лет состоит на диспансерном учёте по раку молочной железы. Будучи на лечении в отделении паллиативной помощи, женщина в приватной беседе с медиками рассказала о своих сложных жизненных обстоятельствах. Ещё в 90-е годы она оказалась жертвой квартирных мошенников, осталась без жилья и денег. Близкая подруга предложила жить вместе в её небольшом доме в поселке Белоусовка. Так и жили подруги, помогая друг другу во всём. Со временем стал сказываться возраст, да и заболевание одинокой женщины осложняло её проживание в сельском домике, где надо самостоятельно топить печь, носить воду, чистить зимой снег и прочее.

Сотрудники онкоцентра решили помочь Марии Ивановне. Однако сложность заключалась в том, что с онкологическим заболеванием 4-й клинической группы многие социальные учреждения – хосписы, дома престарелых, интернаты – в силу определённых

причин не хотели её принимать.

Однако медики не опустили рук, под руководством директора Гульмиры Сагидуллиной предприняли все возможные шаги для положительного разрешения этой непростой ситуации.

И в первых числах августа Мария Ивановна в сопровождении своей неизменной подруги прямиком из онкоцентра переехала в Первомайский центр оказания специальных социальных услуг. Уезжая в свой новый дом, женщина сердечно поблагодарила всех, кто принял участие в её судьбе: «Спасибо вам мои дорогие, за это время вы стали для меня родными. Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни!»

Бахыт Сарсембаева