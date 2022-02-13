Когда начнёт таять

В Усть-Каменогорске началась подготовка к возможным весенним паводкам.

Активными темпами ведётся ремонт лотков, прокладка новых арыков в селе Ахмирово и посёлке Шыгыс, очистка с углублением русел арыков в микрорайонах КШТ, Защита, Нефтебаза, посёлках Шмелёв Лог и Красина.

По данным филиала РГП «Казгидромет» по Восточно-Казахстанской области, из-за с малоснежной зимы высота снежного покрова в областном центре составляет 15 сантиметров, глубина промерзания почвы – 58 сантиметров, местами до 120 сантиметров.

Сильные морозы и малоснежность стали причинами образования наледи на ручье Безымянный в районе горнолыжной базы по улице Сибирской в микрорайоне Согра. Для её устранения ГКП «Таза Өскемен» провело промывку русла горячей водой, благодаря чему обстановка стабилизировалась. Отметим, что работы на ручье продолжаются.

Также начато укрепление правого берега реки Маховки со стороны садоводческого общества «Восточник-6», левого берега садоводческого общества «Восточник-5», запланировано укрепление левого берега вдоль улиц Скалистой и Дружинников с возведением насыпи.

– На паводкоопасный период подготовлено 23 переносных и четыре прицепных мотопомпы, техника государственных предприятий города, подрядных дорожных и строительных организаций, служб гражданской защиты, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Проведена заготовка мешкотары, инертных и горюче-смазочных материалов.

На случай возникновения чрезвычайной ситуации эвакуируемых планируют разместить в пяти средних школах областного центра, трёх гостиницах и медико-социальном центре «Ульба».

Добавим, начиная с января этого года спасатели города совместно с акиматом, отделом жилищно-коммунального хозяйства, ГКП «Таза Өскемен», филиалами центра территориального управления проводят постоянный мониторинг паводкоопасных участков. На сегодняшний день паводковая ситуация стабильная.

Александра Исаева