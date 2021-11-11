Когда мы снимем маски?

На очередном заседании Правительства глава Министерства здравоохранения Алексей Цой доложил о санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране. И она внушает осторожный оптимизм – заболеваемость за последние две недели снизилась на 17 процентов.

Республика Казахстан в целом и 10 регионов страны в частности находятся в «зелёной» зоне.

Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова объяснила, должны ли на этом фоне казахстанцы носить защитные маски.

– Ношение маски обязательно. Уже известно, что вакцинированный может заболеть. Соответственно, он тоже может представлять опасность. Тем не менее, вакцинированные граждане всё-таки меньше подвержены заражению и легче переносят заболевание. Передача инфекции тоже в меньшей степени, но она возможна. Поэтому никто в мире сегодня масок не отменял, – подчеркнула А. Есмагамбетова.

И никто в мире не может назвать точную дату, когда можно будет отказаться от масок.

– Все мы устали от масок, но, к сожалению, это одна из мер защиты от коронавируса. Вирус продолжает мутировать. В этом есть и «заслуга» каждого из нас. Чем медленнее мы вакцинируемся, тем больше происходит передача вируса и тем больше у него возможности мутировать. А мутация вируса сегодня непредсказуема, – отметила она.

Специалист заявила, что прежнее утверждение – когда будут привиты 60 процентов населения страны, можно будет говорить о формировании минимального уровня коллективного иммунитета – уже не актуально. Сейчас речь идёт о необходимости иммунизации 80 процентов населения – из-за мутации вируса.

Айгуль Биданова

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой

Нур-Султан