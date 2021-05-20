Когда Музы не молчат… 

Важные вехи истории нашей Родины раскрыла выставка картин из частной коллекции поэта, краеведа, зампредседателя Совета Общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана ВКО Алдияра Аубакирова, посвящённая 30-летию Независимости.

Открытие арт-галереи «Музы не молчат» состоялось в областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих с целью знакомства читателей с творчеством художников области, раскрывающих историю и красоту природы родного края.

На выставке, расположенной в актовом зале библиотеки, была представлена отечественная живопись из уникальной частной коллекции архивиста, члена Союза писателей России, почётного гражданина Уланского района, члена литобъединения «Звено Алтая» Алдияра Аубакирова. Он лично комментировал работы мастеров.

– С большим трепетом и уважением отношусь к прекрасным полотнам, выполненным в разных техниках наших художников-земляков – Н. Аштемы, Г. Макарова, К. Кадырбекова, Б. Исина и многих других, – признался коллекционер. – Каждая работа вызывает тёплые и трогательные воспоминания о родном крае. Быть патриотом – это значит быть вместе с Родиной!

Стоит отметить, что на выставке была представлена только часть коллекции. Но о каждой картине Алдияр Акылбекович увлекательно рассказывал, как о целой эпохе в жизни региона и страны, и собственной судьбе. Ведь этот человек – большой друг библиотеки, который увлечение живописью несёт через всю свою жизнь! При этом, он выпустил уже больше десяти книг на казахском и русском языках, написанных не столько пером, а сердцем.

– Это большое и значимое событие для читателей нашей библиотеки, – сказала директор библиотеки Гульнара Кадырова. – Теперь у всех желающих будет уникальная возможность кроме чтения прикоснуться к искусству отечественных мастеров кисти. Почему некоторые картины люди рассматривают часами, годами, веками, пытаясь постичь замысел художника? Сегодня в нашей библиотеке необычное событие. В рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан мы открыли арт-галерею «Музы не молчат». Все знают значение слова Муза, но знакомы с ней немногие. Лишь творческому человеку известен её нрав. Когда ты зовёшь её, она остаётся равнодушна к просьбам и мольбам, а затем приходит в самый непредсказуемый момент.

Необходимо подчеркнуть, что на встрече участники мероприятия, среди которых были известные восточноказахстанцы, узнали об истории создания некоторых работ, замыслах художников, раскрывающих те или иные страницы истории нашего края.

Так, в числе высоких гостей были: член Союза художников Казахстана Николай Аштема; директор общественного фонда Усть-Каменогорска «Мой город», член Союза журналистов Казахстана и Ассоциации творческой интеллигенции ВКО Геннадий Пуссеп; почётный гражданин Усть-Каменогорска и Хошимина, писатель-натуралист, учёный-орнитолог, кандидат биологических наук, член Союза писателей СССР и Казахстана Борис Щербаков и многие другие.

Они отметили, что художники наделены удивительным свойством чувствовать и передавать красоту посредством света и тени, линии, пластики, цветового решения. Было отмечено, что в Казахстане создаются благоприятные условия для творческого самовыражения, всемерно поддерживается идеология казахстанского патриотизма. Казахстанцы по праву гордятся достижениями своей страны, её богатейшими историческими традициями, дружбой, сплочённостью. Доказательством тому является растущий интерес к своей самобытной истории, культуре, государственности.

Разноплановые работы выполнены не только в классической манере. В каждой из них прослеживается личность художника, его «почерк», а умение создать образ и отличает настоящего профессионала от любителя. Осознание жизненных целей и творческих задач, глубокая уверенность в сопричастности к историческому процессу развития национальной школы изобразительного искусства Казахстана, разнообразие жанров и тем – всё это говорит о большом профессионализме и неформальном подходе к художественному творчеству. Глядя на картины, видишь прекрасный мир, эпохальность и судьбоносность событий прошлого.

В ходе мероприятия было отмечено, что в городе появилась и полюбилась всем первая пешеходная улица Арбат. Участники предложили создать и художественную галерею, которая будет всегда открыта для посетителей любого возраста. Ведь встреча с прекрасным делает человека чище, добрее.

После знакомства с картинами у читателей была возможность задать вопросы, обменяться впечатлениями. Арт-галерея будет работать до конца мая.

Ева Ким

Фото Ануара Тюлюбаева