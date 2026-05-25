Когда мосты становятся проблемой

Усть-Каменогорск расположен на слиянии Иртыша и Ульбы, кроме того, город пересекают десятки ручьёв и малых рек. Поэтому мосты здесь играют стратегически важную роль – они соединяют районы города, дачные массивы и обеспечивают передвижение тысяч людей. Однако в последнее время состояние некоторых переправ вызывает тревогу у жителей…



ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ



Буквально несколько дней назад в социальных сетях появилась публикация об аварийном состоянии пешеходного моста в одном из садоводческих товариществ. По словам автора обращения, переправа, соединяющая дачный массив с городом, находится в изношенном состоянии и представляет опасность для людей. В районе проживают более 50 семей, которые за решением проблемы обратились в акимат Усть-Каменогорска и сейчас ожидают результата.

И это далеко не единичный случай.



Осенью прошлого года после сильных дождей произошло частичное обрушение Шнайдеровского моста. Ранее объект уже ремонтировали – на работы было направлено порядка 600 миллионов тенге. После происшествия движение по мосту полностью перекрыли и даже завели уголовное дело по факту недоброкачественного строительства. Актуальная информация о дальнейшей судьбе объекта пока не поступала.



А совсем недавно восемь подростков так раскачали мостик в районе парка Самал, что там буквально лопнул один из тросов. Благо никто из ребят не пострадал. Сейчас проход по мосту закрыт, а ремонтные работы, по последним данным, планируют начать уже на следующей неделе.

На фоне этих происшествий у жителей возникают вопросы о состоянии городских переправ и своевременности их ремонта.



По словам общественника Адиля Пшенова, жители регулярно жалуются на качество ремонтных работ на Иртышском мосту.



– Даже после ямочного ремонта проблемы часто появляются снова. Поэтому, на мой взгляд, большинству городских мостов уже необходим капитальный ремонт. Кроме того, важно провести полную техническую диагностику всех переправ, чтобы понимать их реальное состояние и не ждать чрезвычайных ситуаций, – считает Адиль Пшенов.



Проблема состояния мостов в Усть-Каменогорске поднимается уже не первый год. Жители регулярно обращают внимание как на изношенность старых переправ, так и на необходимость строительства новых, ведь количество автомобилей и новых микрорайонов в городе стремительно растёт.



НА НОВОМ ВИТКЕ



Одним из самых обсуждаемых объектов на сегодняшний день остаётся Иртышский мост. По информации акимата Усть-Каменогорска, 1 июня здесь планируют начать средний ремонт. Работы будут выполнять поэтапно – со стороны микрорайона «КШТ» в направлении города.



В целях минимизации неудобств для автомобилистов предусмотрена временная схема организации движения.



«На период ремонта будет изменена схема движения транспорта: поочерёдно будут закрываться по две полосы движения», – сообщили в городской администрации.



Движение будет регулироваться с учётом транспортной нагрузки, кроме того, будут установлены временные дорожные знаки и ограждения на ремонтируемом участке.



В этой связи водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим и требования временной дорожной разметки.



А вот проект нового моста через Иртыш уже разработан, документация сейчас проходит государственную экспертизу. Он будет шестиполосным, длина составит 834 метра.

Также аким Усть-Камено-горска Алмат Акышов рассказал о том, что в районе Жыланды восстановили проблемную переправу. Мост частично разрушился осенью 2025 года – одна плита ушла вниз. В результате участок начало топить. В марте 2026 года на встрече с акимом жители микрорайона «КШТ» подняли вопрос о состоянии проблемной переправы.



«После встречи я специально выехал на место и ознакомился с текущим состоянием моста. Обращение жителей было взято на контроль, ответственным специалистам даны соответствующие поручения. На сегодняшний день данный вопрос решён. Работы по восстановлению моста полностью завершены. Все работы были проведены для обеспечения безопасности и удобства жителей», – сообщил глава областного центра на своей странице в социальной сети.

Наргиз Еркинбекова, Дана Нагиева

Фото Махаббат Ахметжанова, Нелли Ахмерова

