Когда молодо – не зелено

Молодежь – это не только будущее, но и настоящее. Об этом задумываешься, когда речь идет о молодых активистах Казахстана, реализовавших себя в самых разных сферах. Как лидер штаба волонтеров АНК ВКО Равиль Юнусов.

Он человек многогранный, творческий, амбициозный и деловой. По сути, вся его жизнь – это яркий пример истинного волонтерства.

Равиль Юнусов – заместитель директора Восточно-Казахстанского областного Дома дружбы – центра общественного согласия, руководитель волонтерского движения АНК ВКО, депутат Молодежного маслихата Усть-Каменогорска, лидер движения «Жаңғыру жолы» по ВКО, активист татарского этнокультурного объединения, художественный руководитель чеченского хореографического ансамбля «Вайнах», а также спортсмен и бизнесмен.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Равиль является сторонником здорового образа жизни, не курит, не употребляет алкоголь, всегда находит время для занятий спортом – плаванием, рукопашным боем, а главное – для работы в Доме дружбы, где поначалу он занимал должность методиста.

Несколько лет назад мудрые наставники заметили перспективного парня, оценили его потенциал и помогли раскрыть организаторский талант. Так Равиль стал депутатом Молодежного маслихата Усть-Каменогорска и возглавил областной филиал республиканского молодежного движения «Жаңғыру жолы». На счету у молодого активиста десятки благотворительных акций, конкурсов, проектов. В каждое начинание Равиль вкладывал душу и всегда получал хороший результат.

Приведем в качестве примера лишь несколько инициатив. Среди них оказание помощи многодетным семьям, а также казахстанцам, пострадавшим от паводков, сбор средств для жителей Арыси, а в этом году – для жителей Мактааральского района Туркестанской области.

На его счету проведение акций «Молодежь против наркотиков», первого городского квеста по истории края среди молодежи этнокультурных объединений и всех желающих. Также многим устькаменогорцам запомнилась организация крупного городского фестиваля лезгинки Kavkaz-party, ставшего праздником танцев и песен.

На постоянной основе ведется работа с людьми с особыми потребностями. Не остаются без внимания и поддержки ветераны, представители старшего поколения.

На высоком уровне Равилем Юнусовым поставлена работа по экологическому воспитанию молодежи. Так, он не только организовал общегородской субботник в прошлом году, но и лично принял в нем участие.

ГОД ВОЛОНТЁРА

– Молодежь – движущая сила общества. Она креативна и свободна от предрассудков, – говорит Равиль Юнусов. – Сейчас молодые люди представляют проекты с использованием новейших инновационных технологий, но главные ценности – такие как честь, порядочность, доброта, взаимовыручка, милосердие – по-прежнему актуальны. Абай говорил, что человечность начинается с любви и справедливости. Это действительно

так.

Равиль считает, что общественная жизнь – это и есть, по сути, волонтерство. Поднять коляску, убрать мусор во время отдыха, помочь пенсионеру перейти дорогу – эти маленькие добрые дела под силу каждому. Ассамблея народа Казахстана первой поддержала инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева объявить 2020 год Годом волонтёра.

– За один день мы объединили более 600 волонтеров по региону, – подчеркнул Равиль Юнусов. – Традиции казахского народа, которые помогли выжить многим депортированным людям – немцам, корейцам, чеченцам и представителям других этносов – это тоже волонтерство. Касым-Жомарт Токаев сказал, что волонтерство – это не просто бесплатная работа, это показатель ответственности граждан и готовность менять мир

к лучшему.

Стоит отметить, что у Равиля большой опыт волонтерской деятельности. В 2018 году он был делегатом на Международном форуме в Москве. Мероприятие собрало более 25 тысяч человек, в том числе 15 тысяч иностранцев из 120 государств мира. Мастер-классы проводили известные волонтеры, а также медийные личности – телеведущие, артисты, журналисты, бизнесмены, которые делились опытом, рассказывали о различных общественных и благотворительных организациях, фондах, акциях. Также состоялись тренинги по оказанию первой медицинской помощи.

ЛЕЗГИНКА

ПО-ТАТАРСКИ

– Горжусь, что с детства являюсь активистом областного Дома дружбы, открытого в Усть-Каменогорске Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, – признался Равиль Юнусов. – Сначала я посещал мероприятия татарского этнокультурного объединения – Сабантуй, праздник «вороньей каши», Каз омэсе (праздник «гусиных крыльев»), соревнования по татарча кураш. Затем посчастливилось побывать на Всемирном конгрессе татар в Казани.

Вместе с сестрой Наилёй Равиль начал заниматься в чеченском хореографическом ансамбле «Вайнах», который впоследствии возглавил. Юноше нравилось не просто танцевать лезгинку, а ставить целые театрализованные постановки с интригующими названиями «Случай у родника», «Хелхар» (свадьба), уникальные инструментальные номера, например микс казахской домбры и кавказского барабана. В каждом выступлении подчеркивалось сходство обычаев казахского и кавказского гостеприимства, хлебосольства, радушия.

Под руководством худрука ловкие джигиты и нежные девушки танцевали так, что никто из зрителей не мог оторвать взгляд, не переставая удивляться тому, что хореограф – татарин, а не чеченец или ингуш. Ансамбль «Вайнах», который знают и любят в Усть-Каменогорске с 90-х годов, желанный гость всех культурно-массовых мероприятий города. Примечательно, что обучиться красивому кавказскому танцу, исполненному символизма и глубокого смысла, может любой желающий, причем бесплатно.

– В ансамбле более 40 человек разных национальностей. Это свидетельствует о межэтническом согласии, взаимопроникновении культур, дружбе в нашем обществе, – подчеркивает Равиль Юнусов. – Некоторые родители приводят к нам на занятия даже трехлетних крошек! Есть и «костяк» творческого коллектива, ребята, которые постоянно совершенствуются. Ансамбль не раз выигрывал республиканские конкурсы этнических танцев, например в Костанае и Нур-Султане.

ДЕЛОВАЯ ЖИЛКА

Удивительно, но молодой человек смог открыть свое дело, став участником проекта Zhas Project. Напомним, в рамках этой инициативы по всему Казахстану реализовано более 1000 социальных проектов, которые дали возможность молодежи до 29 лет начать собственное дело и получать хороший доход. Проект развития молодежного корпуса – это совместный проект Международного банка реконструкции и развития и Министерства образования и науки РК с 2017 по 2020 год.

«Мир не без добрых людей». Именно эта фраза натолкнула Равиля на идею о собственном проекте. Он собрал команду из ребят, готовых помочь людям в самой сложной ситуации – когда они теряют родных. Вместе подготовили проект изготовления по современной технологии надгробных стел. Заявка была одобрена, инициативная группа получила грант 1 миллион тенге на реализацию проекта.

– Мы изготовили более 50 надгробных стел и передали нуждающимся людям, которые не имели финансовой возможности справиться с организацией похорон, – отметил Равиль Юнусов. – Уверен, наш небольшой вклад стал поддержкой для земляков из категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, многодетных и малообеспеченных граждан региона.

Ева Ким