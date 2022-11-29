Когда молчание – не золото…

Ежегодно 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В Восточно-Казахстанской области состоялся круглый стол по вопросам гендерного насилия, на котором рассмотрели актуальные вопросы. В частности, отсутствие в законодательных актах страны такого понятия, как домогательство на рабочем месте.

…Каждый день женщины становятся жертвами тиранов, терпят оскорбления, угрозы, побои. Однако многие замалчивают проблему семейно-бытового насилия, боясь выносить сор из избы. В результате это приводит к печальным последствиям.

В регионе в этом вопросе делают акцент на профилактику. Это приносит свои плоды. По информации старшего инспектора по защите прав женщин УМПС ВКО Гульвиры Калижановой, в течение трёх лет наблюдается снижение количества преступлений, совершённых в отношении женщин. Так, в 2019 году было зарегистрировано 7607 таких фактов, в 2020 – 5820, в 2021 – 5145. За десять месяцев этого года совершено 2177 подобных преступлений.

Правоохранительные органы продолжают работу в этом направлении. Так, с 25 ноября по 10 декабря проходит традиционная республиканская акция «16 дней без насилия в отношении женщин», основной её целью является предупреждение и пресечение насилия.

В работе круглого стола также приняли участие психологи, представители общественности и духовенства. Они представили свою точку зрения по проблеме и поделились, какая поддержка оказывается женщинам, которые стали жертвами семейно-бытового насилия и нашли в себе смелость рассказать о случившемся ради себя и своих детей.

Однако если понятие «бытовое насилие» закреплено в нормативно-правовых актах и за него предусмотрена соответствующая ответственность, то такой термин, как «дискриминация и насилие на рабочем месте» не имеет юридической силы. Внимание этому вопросу уделила руководитель комплаенс-службы Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Гульмира Байркенова.

– Проблема гендерного насилия носит глубокий характер, поскольку оно случается не только на бытовом уровне, но и в трудовых отношениях, – отметила она. – В 2021 году Международная организация труда приняла Конвенцию об искоренении насилия и домогательств в сфере труда. В ней даётся первое международно признанное определение этого понятия, включая гендерное насилие и домогательства. После этого Федерация профсоюзов Республики Казахстан изучила документ и обратилась в Правительство, Министерство труда и социальной защиты населения РК с просьбой рассмотреть возможность ратификации Конвенции в нашей стране. В апреле этого года Правительство РК утвердило План дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона. В разделе «Ликвидация дискриминации в отношении женщин» предусмотрено до конца 2023 года внесение предложения о присоединении к Конвенции.

Также, по словам Гульмиры Байркеновой, для искоренения насилия и домогательств на рабочем месте Минтруда и соцзащиты населения РК разработало проект законодательных поправок в части внесения понятия «домогательство на рабочем месте», и уточнения прав и обязанностей работника и работодателя.

В завершение участники круглого стола пришли к выводу о необходимости разработки меморандума о сотрудничестве всех заинтересованных лиц по профилактике гендерного насилия.

Александра Исаева

Фото Темирлана Ильясова