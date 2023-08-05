Когда дорога – смысл жизни

Традиционно в первое воскресенье августа в Казахстане отмечается День работников транспорта. Праздник имеет официальный статус и входит в перечень профессиональных праздников Республики Казахстан.

Этот день объединяет огромное количество людей, имеющих профессиональное отношение к автомобильному, железнодорожному, водному и авиационному транспорту. Каждый день представители различных профессий – водители, диспетчеры, кондукторы, контролёры, машинисты, проводники, лётчики, стюардессы, технический персонал – работают, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное сообщение.

За своими повседневными заботами мы порой перестаём замечать, какую роль в нашей жизни имеет транспорт, в том числе общественный.

Водители общественного транспорта – это особая категория людей, настоящие профес-

сионалы своего дела. От них, несомненно, зависит многое: комфортная транспортировка людей до пункта назначения, соблюдение графика маршрута, безопасность на дорогах.

Одним из таких специалистов является Андрей Заблоцкий, водитель маршрута № 12 в областном центре.

– После окончания средней школы трудо-

устроился в автоколонну. Был направлен на курсы водителей категории С и D в учебный комбинат, – рассказывает Андрей Заблоцкий. – Как и всех молодых ребят призвали служить в армию. За отличную службу командование отправило на повышение квалификации. Успешно прошёл обучение и получил категорию D. После службы в армии вернулся домой, трудоустроился в автопарк. Профессия понравилась, с 1989 года и по сей день моя судьба неразрывно связана с автотранспортом. В настоящее время работаю на городском маршруте № 12. Как в любой профессии, есть свои особенности и у водителей. Например, на дороге необходима предельная внимательность, важно проверять автобус перед каждым рейсом, чтобы не было непредвиденных ситуаций. Также очень важно соблюдать режим отдыха. В этом мне помогает моя семья – жена, дочь и внук. Для молодых людей, которые планируют связать свою жизнь с профессией водителя, желаю быть любознательными, а главное соблюдать правила дорожного движения.

В нашей стране широкая сеть железных дорог общей протяжённостью свыше 16 тысяч километров, что даёт возможность обеспечивать интенсивные пассажирские и грузовые перевозки. Восточный Казахстан в этом вопросе – не исключение. Каждый день отправляются в путешествие различные грузы и пассажиры. Для того чтобы железнодорожные составы вовремя следовали и прибывали на станции, необходим главный человек – машинист тепловоза.

Своим делом жизни железнодорожную отрасль выбрал после службы в армии машинист поезда Александр Рожков.

– С 1990 года началась моя трудовая деятельность в железнодорожном депо, – рассказывает он. – В этой профессии работаю почти 30 лет. В нашей семье пять братьев, все в разные годы работали машинистами тепловозов. В настоящее время втроём работаем в Усть-Каменогорском локомотивном депо. Благодаря своей профессии объездил многие районы как области, так и страны. Наш край очень богат на природу. Я искренне люблю свою родину и профессию. В свободное время люблю отдыхать в кругу родных. Одним из моих хобби является рыбалка, которая дарит тишину и спокойствие на берегу реки.

По словам Александра Рожкова, железная дорога не прощает ошибок, поэтому здесь требуется такая же железная дисциплина и ответственность. Как и во всех отраслях, здесь происходят изменения, обновляется парк грузовых, пассажирских тепловозов, соответственно машинисты переобучаются, повышают квалификацию.

Современная жизнь требует новых информационных подходов в сфере пассажирских перевозок, внедрения и использования перспективных технологий в деятельности автовокзалов.

Как рассказал директор ТОО «Автопассажиртранс» Алмас Бейсенгазин, в работу автовокзалов с целью оптимизации и удобства населения внедряются современные технологии.

– Постепенно весь процесс приобретения билетов будет происходить онлайн, – говорит собеседник. – В то же время проведённый анализ пассажиропотока показывает, что на близлежащих маршрутах основными пассажирами являются пенсионеры и лица пожилого возраста. Для этой категории останутся кассы в традиционном формате.

Для бесперебойного и качественного предоставления услуг в сфере пассажироперевозок необходим дружный коллектив. В ТОО трудятся сорок водителей, которым необходимо хорошо разбираться в технической части средств передвижения, иметь хорошие навыки вождения, знать правила дорожного движения. Работать приходится в любых погодных условиях. Чтобы обслуживать маршруты, нужны такие качества как стрессоустойчивость, коммуникабельность, а главное отзывчивость к людям.

– От своего имени хочу поздравить всех сотрудников коллектива и всех причастных к этому профессиональному празднику, пожелать здоровья, семейного благополучия и легкой дороги! – пожелал Алмас Бейсенгазин.

Альмира Нуртаева