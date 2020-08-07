Когда дорога каждая секунда

В Восточно-Казахстанской области растёт число погибших на водоёмах.

Исполняющий обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Дмитрий Титов констатировал тревожную статистику: за период купального сезона утонули 28 человек, среди них – девять детей до 17 лет. Наибольшее число погибших зарегистрировано в Семее.

Стоит отметить, что все трагедии произошли в местах, необорудованных для купания, в большинстве случаев – по вине самого человека.

– В основном происшествия связаны с переоценкой собственных сил, пренебрежением правилами поведения на воде, купанием в запрещённых местах, нахождением в состоянии алкогольного опьянения, а также оставлением детей без присмотра, – сообщил Дмитрий Титов.

Департамент по чрезвычайным ситуациям проводит информационно-разъяснительную работу с отдыхающими. Уже прошло порядка 1600 рейдов, роздано 30 тысяч памяток, в которых прописаны все правила поведения на водоёмах, также информация активно размещается в СМИ. Установлено 282 запрещающих знака.

Спасатели совместно с сотрудниками местной полицейской службы проводят рейдовые мероприятия, по результатам которых люди привлекаются к ответственности за нарушение КоАП РК – распитие спиртных напитков в общественных местах, а также купание в не отведённых для этих целей местах. Уже привлечено порядка 120 человек.

По информации Дмитрия Титова, недочёты есть и у баз отдыха. Напомним, на территории Восточно-Казахстанской области определено 359 мест отдыха, 180 из которых имеют пляжи.

– Все места отдыха, находящиеся на первой береговой линии, должны быть обеспечены постами безопасности, а также там должны находиться общественные спасатели, – подчеркнул он. – На сегодняшний день из 180 баз отдыха только 59 соответствуют этому критерию. Также до начала купального сезона там должны были провести обследование дна акваторий, только 48 баз провели эту работу.

ДЧС ВКО и Общество спасения на водах ВКО на безвозмездной основе проводят подготовку общественных спасателей ведомственных спасательных постов, уже обучено 152 человека.

Работа по обеспечению безопасности на водоёмах будет проводиться до конца купального сезона. Но не стоит забывать, что жизнь и здоровье находятся в ваших руках. Необходимо строго соблюдать предписанные правила поведения при купании, следить за детьми.

Татьяна Кравченко