Книжное кафе для малышей

В Абайской районной библиотеке нашли оригинальный способ привлечь юных читателей.

Сотрудники Абайской районной централизованной библиотечной системы имени М. Ауэзова создали импровизированное кафе «Вкусные книги» в честь Международного дня детской книги.

Для ребят подготовили столики и даже специальное «книжное» меню. Библиотекари переоделись в форму официантов и предлагали юным посетителям разные позиции из меню.

– Первыми нашими гостями стали учащиеся Караульской гимназии. Они заказали «блюда» национальной кухни, то есть издания со сказками, пословицами, загадками, лиро-эпическими поэмами. В виде десерта подали большой торт из книг, – рассказала директор Абайской районной централизованной библиотечной системы имени М. Ауэзова Дина Камал. – Маленьким читателям понравилось мероприятие, проведённое в такой игровой форме. Они действительно почувствовали себя посетителями ресторана.

В сельских библиотеках в рамках Международного дня детской книги также проходили познавательные мероприятия для малышей разных возрастов. К примеру, в Кундыздинской сельской библиотеке юным читателям подготовили целую праздничную программу. Ребята отгадывали загадки, участвовали в викторине, читали стихи о книгах, а в завершение посмотрели сценку по мотивам сказки «Алдар Косе и бай».

В Медеуской сельской библиотеке был организован воспитательный час на тему «Детская книга как средство воспитания». Кроме того, здесь учащихся познакомили со знаменитыми произведениями Ганса Христиана Андерсена. А в Кенгирбайбийской сельской библиотеке детвору встретили интересной книжной выставкой.

Гульжан Естаева

Фото Абайской районной библиотеки

Абайский район